Nakon optužbi za silovanje skandalozno reagirali iz Omnia Deo

Muškarac (70) provodio je niz seksualnih radnji nad 23-godišnjom žrtvom. Teška kaznena djela činio je od početka prošle godine, a sve je trajalo najmanje sedam mjeseci, utvrdilo je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.

Sve se događalo u kanonski priznatom javnom vjerničkom društvu unutar Katoličke Crkve, dok je žrtva bila kandidat za članstvo u navedenom društvu.

Tužiteljstvo je nakon ispitivanja osumnjičenika objavilo mučne detalje. Donijeli su rješenje o provođenju istrage te zatražili od Županijskog suda u Rijeci određivanje istražnog zatvora.

Članovi društva Omnia Deo sebe opisuju kao duhovnu obitelj. Nema službenih podataka o točnom broju članova, na facebook stranici prati ih 10 tisuća ljudi, a tamo su prilično aktivni. Riječ je o relativno novoj zajednici koja djeluje u Hrvatskoj unazad nekoliko godina.

"Kanonski je priznat u Rijeci 2018. godine, ali ovo je jako bitna informacija od 23. ožujka prošle godine, sjedište je na području Zagrebačke nadbiskupije pa je kanonski nadzor zapravo kod Zagrebačkog nadbiskupa", objasnio je Dalibor Milas, teolog.

Riječka nadbiskupija detaljno je objasnilia kronologiju događanja. S Kaptola su to potvrdili u šturom odgovoru za Dnevnik Nove TV.

"Glede navedenog, u odnosu na članove javnog vjerničkog društva Omnia Deo, Zagrebačka nadbiskupija već reagirala koliko je u njenoj mjerodavnosti poduzevši sve potrebne mjere u skladu s crkvenim i civilnim zakonima", napisali su s Kaptola.

Osnivač društva don Josip Radić u fokusu javnosti našao se kad je objavio popis pitanja koja bi svaki vjernik trebao postaviti prije ispovijedi, a koja su bila izuzetno seksualizirana i detaljna.

"Međutim, mi koji smo malo dublje u ovu temu uključeni znamo da se već mjesecima priča o tome, tipa zašto su oni morali hitno ići iz Zagreba, što se dogodilo. Bilo je tu jako puno i glasina i svega, ali nikad nitko nije to komunicirao. Naravno, tu je bitno zaštiti žrtvu i ranjive osobe, ali ovo su situacije na kojima se cijeli sustav treba preispitati - kome dajemo ovlasti, kome dajemo veliku pozornost, župe, zajednice, i to je ta priča gdje moramo naučiti iz ovoga i tko nam je na prvom mjestu, žrtve ili počinitelj", objasnio je poznati teolog.

Oglasio se i Omnia Deo

Društvo Omnia Deo odbacuju bilo kakvu povezanost sa slučajem. Njihov odgovor Dnevniku Nove TV prenosimo u cijelosti.

"Uhićena osoba nije djelovala unutar javnog vjerničkog društva Omnia Deo – Sve Bogu i nije član Omnia Deo. Osoba koja se predstavlja kao žrtva bila je kandidatica za člana naše zajednice, ali je prije otprilike godinu dana na vlastitu inicijativu priznala svoje nemoralno ponašanje i ljubavnu vezu s uhićenim i svoju ovisnost o seksu. Pokušali smo joj pomoći šaljući je na terapiju molitve i rada. Međutim, nakon nekog vremena 22-godišnja djevojka je samovoljno napustila život molitve i rada i otišla kući. Nakon toga prekinula je svaki kontakt s članovima Zajednice.

Krajem lipnja ove godine utemeljitelju jvd Omnia Deo don Josip Radiću su na Duhovnom stolu Zagrebačke nadbiskupije priopćili da je vodstvo Društva razriješeno službe jer je navodno bilo upoznato s kažnjivim radnjama prema 22-godišnjoj kandidatikinji, a nije poduzelo odgovarajuće zakonske radnje.

Don Josip, ali i svi članovi Društva bili smo šokirani i to nam je bio prvi glas o bilo kakvim krivičnim radnjama prema spomenutoj djevojci.

Zašto je djevojka promijenila priču? Smatramo da je grubo izmanipulirana i iskorištena od nekih crkvenih krugova koji su spremni ne samo zataškavati zlo nego i lažirati i montirati zlo.

Da je tako govori činjenica da nitko iz crkvenih tijela nije do danas ni jednu riječ saslušao bilo kojeg člana jvd Omnia Deo koji bi jedini mogli o tome znati nego samo priču nesretne djevojke.

Smatramo da je sve ono što su crkvena tijela predala civilnim tijelima lažirano i da se radi o teškom KRIVOKLETSTVU i da će svaka poštena istraga to i pokazati. Radujemo se temeljitoj istrazi civilnih tijela i molimo da se istina što prije očituje", napisali su iz Omnia Deo.

