Zlatko Mateša, Renata Sopek, Olja Vori, Marija Borić i vaterpolisti odradili trening

Više od 300 Zagrepčana i njihovih gostiju odradilo je intenzivni trening u impozantnoj Areni Zagreb uz tim Aktivne Hrvatske. Ovim je događajem otvorena osma sezona pionirskog te vodećeg hrvatskog sportsko – edukativnog projekta koji je do sada aktivirao više od 35 tisuća građana Hrvatske. Statistike nisu dobre i iako nam se čini da se broj redovnih vježbača kroz godine povećao, zaostajemo za većinom europskih zemalja naročito kad su mladi u pitanju. Upravo će zato tim Aktivne Hrvatske u novoj sezoni posebnu pažnju posvetiti toj skupini građana. Generalni partner projekta je HEP.

„Nova sezona pred nas stavlja veliki zadatak. Ukazati mladima, ali i ostalim građanima na nužnost redovne tjelesne aktivnosti te njezine dobrobiti za svakog pojedinca. Uz redovne treninge, ovih dana vidimo kako i veću pažnju trebamo posvetiti i higijeni koje idu jedna uz drugo. Naš će organizam biti otporniji i snažniji, a i osjećat ćemo se bolje redovno vježbajući!“ – izjavio je Tomislav Krističević, dekan Kineziološkog fakulteta iz Zagreba.

PR (Foto: Promo)

Na parteru Arene vježbale su sve generacije. Vježbače su pozdravili predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, pročelnik za sport i mlade Grada Zagreba Milan Pavelić te Ivana Portolan Pajić, zamjenica pročelnika za zdravstvo Grada Zagreba i voditeljica projekta Oživi me. Bili su tu i vaterpolisti Mladosti Tomislav Stipo Samardžić i Jerko Anzulović te brojne osobe iz društvenog života Hrvatske poput glumice Ane Begić Tahiri i Marije Borić, ali i manekenka Anita Dujić, Mirna Maras, Antonija Stupar Jurkin, Olja Vori i brojni drugi.

„Za zdrav tjelesni i psihički razvoj djece i mladih uz svakodnevnu uobičajenu tjelesnu aktivnost potrebna je umjerena do intenzivna tjelesna aktivnost kroz sport i rekreaciju u trajanju od najmanje 60 minuta dnevno. Tjelesna aktivnost dulja od 60 minuta dnevno osigurava dodatnu korist za zdravlje. Kod aktivnosti koje nose rizik ozljeđivanja potrebno je nositi zaštitnu opremu!“ - izjavila je prim. Željka Karin, dr. med. Iz Hrvatske liječničke komore.



Ususret treningu stručnjaci iz Hrvatske liječničke komore održali su uvodno predavanje te mjerili indeks tjelesne mase. Savjetovanja i mjerenja održali su i stručnjaci iz Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma. Akcija Oživi me u kojoj je Zaklada „Hrvatska kuća srca“ i Udruga StEPP demonstrirala osnovne tehnike oživljavanja izazvala je veliku pažnju vježbača. Psiholozi iz Mentalnog treninga Ana i Igor Čerenšek vježbačima su poručili: „Ulaganje u mentalno zdravlje i stabilnost je opcija svakog pojedinca ali ne znaju svi kako u njega ulagati u kontinuitetu. Upravo će to biti naša zadaća. Podučiti kako pokrenuti osobnu promjenu i unaprijediti svoj životni stil s ciljem ulaganja u tjelesno i mentalno zdravlje!“

PR (Foto: Promo)

Program je u Areni vodila Renata Sopek, voditelj trenerskog tima je Ivan Antunović, a u timu su Dubrovkinja Lukrecija Dragić, Istrijanka Tina Živković te aktualni državni prvak u plivanju – Siščanin Patrik Kramarić. Novi su pak treneri od ove godine Ana - Marija Galeković iz Varaždina, Iva Lončar iz Posušja, Karla Kaurić iz Topuskog, Dominik Špoljarić isto iz Varaždina, Karlo Kligl iz Pakraca te Luka Šuker iz Vinkovaca.



Nakon Zagreba, uz Aktivnu Hrvatsku vježbat ćemo u Sisku 28. ožujka, Zadru 9. svibnja u sklopu projekta Zadar Outdoor, u Vodicama 23. svibnja. Po prvi puta ove će se godine održati Dan Aktivne Hrvatske kada ćemo 12. rujna istovremeno vježbati u četiri hrvatska grada Poreču, Osijeku, Dubrovniku i Zagrebu. Uz sportska druženja, zanimljive treninge i savjete Hrvatske liječničke komore i Mentalnog treninga možete gledati i svakog mjeseca u emisiji Aktivna Hrvatska na Sportskoj TV. U svim gradovima vježbače će razveseliti partneri projekta Decathlon, Merkur osiguranje, Mivela – voda s kojom možete sve, Biotrening te Falkensteiner Hotel&Spa Iadera. Xplorer Life najboljoj vježbačici darovao je sobni bicikl.