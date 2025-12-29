Tomašević o Thompsonu: "Koliko je prijava podnio protiv drugih gradonačelnika?"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da se ne namjerava spuštati na razinu uvreda koje mu je uputio pjevač Marko Perković Thompson te da ostaje pri odluci o zabrani održavanja drugog koncerta u Areni Zagreb.

Gostujući u Dnevniku HTV-a, istaknuo je kako će, dok god ima povjerenje građana, donositi odluke za koje smatra da su ispravne, bez obzira na pritiske, piše HRT.

Govoreći o kaznenoj prijavi koju je protiv njega podnio Thompsonov odvjetnički tim, Tomašević je uzvratio protupitanjem.

"Zadnjih nekoliko desetljeća u nizu hrvatskih i europskih gradova Thompsonu nije dozvoljen koncert i mene bi zanimalo koliko je protiv tih gradonačelnika podneseno kaznenih prijava", rekao je, dodajući kako smatra da vjerojatno nije podnesena nijedna.

Naglasio je da na osobne uvrede neće odgovarati, a ako se Thompson želi politički angažirati, poručio mu je da osnuje stranku ili se pridruži nekoj postojećoj.

Odluku o zabrani drugog koncerta u Areni nazvao je konačnom i jasno poručio da od nje neće odustati.

"Koncert na Hipodromu dozvolili smo u dobroj vjeri. Nisam očekivao da će se u centru glavnog grada neometano pjevati ustaške pjesme, nisam očekivao da će predsjednik Sabora dozvoljavati ustaški protuustavni pozdrav u Saboru bez opomene nekoliko dana nakon koncerta, nisam očekivao da će sudska vlast presuditi da oslobađa okrivljenika koji je rekao taj pozdrav na televiziji uživo.

Zakonodavna, sudska i izvršna vlast nisu odradile svoj posao. Kada sam ih kritizirao, rekli su to je vaš problem jer ste dozvolili koncert. Onda više koncerta u Zagrebu neće biti", poručio je Tomašević.

Istaknuo je kako problem nije u pjesmama, već u pozdravu "Za dom spremni", koji je Ustavni sud još 2020. godine proglasio protuustavnim. Podsjetio je i da tog pozdrava nije bilo u siječnju, kada je Thompson nastupio na Trgu bana Jelačića.