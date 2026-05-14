137 međunarodnih sudionika do sada, GITEX i leteći taksiji: Što zapravo donosi Expo 2027 Beograd

Da pripreme odavno nisu samo planovi na papiru, vidi se već pri samom ulasku u Beograd. Posjetitelji koji u srpsku prijestolnicu dolaze iz smjera Budimpešte ili srednje Europe već danas mogu vidjeti koliko se brzo mijenja čitav novi urbani dio budućeg Expa u Surčinu. Expo selo i zona međunarodnih paviljona već ulaze u završne faze izgradnje, dok su ključni rokovi precizno definirani: predaja paviljona zemljama sudionicama planirana je do prosinca 2026., nakon čega počinje faza opremanja i testiranja.

Dok se u Surčinu završavaju ključne faze izgradnje Expo kompleksa, paralelno se odvija razvoj programskog sadržaja i koordinacija jednog od logistički najkompleksnijih događaja na svijetu. Upravo u tom kontekstu Beograd će u narednim godinama biti domaćin i nekih od najvećih globalnih tehnoloških i inovacijskih događaja. Dolazak GITEX-a, jednog od najutjecajnijih svjetskih tech i startup sajmova, dodatno pozicionira Srbiju na karti novih tehnoloških centara Europe. To je signal cijelom svijetu, a posebno zemljama u regiji, da Expo 2027 nije razvojna prilika jedne zemlje, već cijelog Zapadnog Balkana i susjednih država. Prilika koja, kada govorimo o poslovnim mogućnostima i jačanju gospodarskih potencijala, ne smije biti propuštena.

Veliku pažnju međunarodne javnosti privukle su i maskote Expa 2027, Rastko i Milica, prvi put predstavljene na Svjetskoj izložbi u Osaki 2025. godine. Inspirirani spojem srpske tradicije i suvremene kulture, ovi „superjunaci igre“ nose jasnu poruku da kreativnost, glazba i sport ne poznaju granice.

Pr (Foto: PR)

Volontiranje na velikim međunarodnim događajima oduvijek je predstavljalo svojevrsni prestiž i jedinstveno iskustvo za mlade ljude diljem svijeta. Upravo zato organizatori Expa 2027 procjenjuju da će tijekom trajanja izložbe biti angažirano oko 20.000 volontera iz Srbije i inozemstva, što će ovaj program učiniti najvećim volonterskim projektom u povijesti zemlje.

Prijave za sve punoljetne osobe bit će otvorene od 15. svibnja putem službene web platforme Expa 2027, a program će biti dostupan i međunarodnim volonterima, s idejom da mladima iz regije i svijeta pruži priliku da steknu iskustvo rada na jednom od najvećih međunarodnih događaja u Europi.

Tijekom 93 dana trajanja Expa 2027 očekuje se više od 4 milijuna posjetitelja, dok će program same izložbe obuhvatiti više od 8.000 događaja. Program će uključivati od velikih koncerata i sportskih manifestacija do znanstvenih foruma, kreativnih radionica i nacionalnih prezentacija zemalja sudionica. Već sada, uoči Expa 2027, Beograd sve snažnije ulazi u ritam velikih međunarodnih događaja kroz koncerte Erosa Ramazzottija, Lennyja Kravitza i grupe Deep Purple, što daje nagovještaj kakav sadržaj posjetitelji Expa mogu očekivati.

Prvi put jedan događaj ovakvih razmjera dolazi u jugoistočnu Europu, s potencijalom da trajno promijeni način na koji svijet promatra ovaj dio kontinenta. U trenutku kada Europa traži nove točke povezivanja, Beograd se nastoji pozicionirati na mjestu gdje se isprepliću tehnologija, kultura, biznis i međunarodni dijalog. Sljedeća godina pokazat će može li regija iskoristiti priliku koja se ovdje rijetko otvara – priliku da s europske periferije uđe u središte međunarodne pozornosti.

Pr (Foto: PR)