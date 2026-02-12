Rusija pokušala blokirati WhatsApp

Američka tehnološka tvrtka Meta u srijedu je objavila da su ruske vlasti pokušale blokirati njezinu komunikacijsku aplikaciju WhatsApp kako bi prisilile korisnike da prijeđu na konkurentsku uslugu pod kontrolom vlasti.

Ruska vlada pokušala je u potpunosti blokirati WhatsApp kako bi usmjerila građane prema državnoj aplikaciji pod nadzorom, priopćili su iz Mete. Činimo sve što možemo da bi naši korisnici ostali povezani, dodaje se u priopćenju.

Financial Times je ranije izvijestio da su ruske vlasti uklonile WhatsApp, koji u Rusiji broji oko 100 milijuna korisnika, iz internetskog registra aplikacija kojim upravlja Roskomnadzor, državno regulatorno tijelo za komunikacije.

Taj se potez tumači kao dio šire strategije ograničavanja pristupa platformama koje nisu pod izravnim nadzorom ruskih sigurnosnih službi. Rusko regulatorno tijelo ranije ovog tjedna već je uvelo ograničenja aplikacije Telegram, prenio je France Presse.

Ruske vlasti zagovaraju prelazak na aplikaciju MAX za koju kritičari upozoravaju da omogućava nadzor korisnika, piše Reuters.