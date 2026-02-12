Obavijesti Foto Video Pretražite
Rusija pokušala blokirati WhatsApp

Piše Hina, 12. veljače 2026. @ 06:40 komentari
WhatsApp
WhatsApp Foto: BigTunaOnline/Shutterstock
Ruske vlasti zagovaraju prelazak na aplikaciju MAX za koju kritičari upozoravaju da omogućava nadzor korisnika.
Kijev ponovno meta velikog ruskog raketnog napada
Rat u Ukrajini
Rusi žestoko udarili na Kijev: Oglašena uzbuna, snažne eksplozije odjekuju gradom
Mladi poljoprivrednik oduševio potezom: "Bilo mi je šteta to voziti na polje"
"Išla je i po tona dnevno"
Mladi poljoprivrednik oduševio potezom: "Bilo mi je šteta to voziti na polje"
Muć ostao bez važnih autobusnih linija
Vapaj stanovnika
Do većeg grada imaju 34 kilometra, a ostali su bez autobusnih linija: "Škola, doktor, posao, svima treba"
Američka državna tužiteljica divljala: "Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče!"
Odbor za pravosuđe
Američka državna tužiteljica divljala: "Ništa vi meni nećete govoriti! Vi neuspjeli, gubitnički odvjetniče!"
U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
Teške ozljede
U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Pedijatar o smrti djevojčice nakon rutinske operacije krajnika: Uzrok može biti bronhospazam
javnost potresena
Ema (4) umrla je nakon operacije krajnika: "Sestra je izašla iz sale i rekla mi da moli Boga da preživi"
Ciklon na Madagaskaru usmrtio najmanje 20 ljudi i ostavio tisuće bez doma
užasne scene
FOTO/VIDEO Vjetrovi od 270 km/h razorili otok: Ima mrtvih i nestalih, tisuće ostale bez krova nad glavom
U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
Teške ozljede
U Rijeci brutalno pretučen 16-godišnjak: "Cipelarili su ga, vukli..."
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stiže novo pogoršanje vremena: Past će temperature, meteorolog otkrio gdje može biti snijega
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj 20
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Podigli optužnicu: Časna sestra izmislila je napad, snimile su je i kamere 5
podignuta optužnica
Časna sestra sve je izmislila, snimile je i kamere: Priznala je sve policiji
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi 4
niz informacija
"Izrael je lažirao njegovu smrt, šeta se ulicama Tel Aviva!": Rapidno se šire teorije da je Epstein živ, evo o čemu se radi
Časna sestra priznala zašto je lagala 4
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
Draško Stanivuković zadržan je na graničnom prijelazu u Hrvatskoj 3
dobio kaznu
Kontroverzni gradonačelnik Banje Luke zazivao povratak Republike Srpske Krajine, zadržan je na granici
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti 3
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
vijesti
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
show
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Preminuo glumac James Van Der Beek
borio se s najtežom bolesti
Preminula zvijezda serije ''Dawson's Creek'', imao je samo 48 godina
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
ima se, može se!
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
zdravlje
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Je li stvarno opasna po zdravlje?
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Sredstva za dizanje tijesta
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
3 jednostavna jela s visokim udjelom proteina koja možete napraviti s konzervom slanutka
Bez recepata!
3 jednostavna jela s visokim udjelom proteina koja možete napraviti s konzervom slanutka
zabava
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Urnebesno
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Wow!
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Provjerite znanje bez srama i publike, ali izazov nije lagan!
Pokažite što znate!
Provjerite znanje bez srama i publike, ali izazov nije lagan!
tech
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kakva cifra!
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Musk poručio Bezosu da slobodno sleti na Mjesec prije njega, jer njegov cilj je više od dnevnih naslovnica
Stvar perspektive
Musk poručio Bezosu da slobodno sleti na Mjesec prije njega, jer njegov cilj je više od dnevnih naslovnica
sport
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Nakon teške bolesti
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
samo za hrabre
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
tv
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
Tajne prošlosti: Je li prodala ponos i postala ljubavnica?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li prodala ponos i postala ljubavnica?
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
novac
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Veliki rezovi
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Ulična moda Zagreb u slatkoj minici i nabranim čizmama
Finjak kombinacija
Vrhunski se skockala! Šetnja centrom Zagreba u slatkoj minici i nabranim čizmama za tip-top izdanje
sve
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Nakon teške bolesti
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
samo za hrabre
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
 
