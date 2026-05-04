Zrakoplov španjolskog premijera prisilno sletio u Tursku

Zrakoplov u kojem se nalazio španjolski premijer Pedro Sanchez prisilno je sletio u Tursku u nedjelju navečer zbog tehničkih problema, priopćila je vlada u Madridu.

Sanchez je bio na putu u susjednu Armeniju, gdje je trebao sudjelovati na sastanku Europske političke zajednice, kada se incident dogodio.

"Španjolsko izaslanstvo provest će noć u Ankari prije nego što ujutro nastavi put prema Armeniji", navodi se u priopćenju španjolske vlade.

Detalji o prirodi tehničkog problema nisu objavljeni, javlja France24.

Europski čelnici okupljaju se u armenskoj prijestolnici Erevanu na sastanku Europske političke zajednice, koji počinje u ponedjeljak.