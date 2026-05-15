Zračna luka na Floridi dobiva novo ime. Od 9. srpnja nosi ime američkog predsjednika

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je da će međunarodna zračna luka Palm Beach na Floridi od 9. srpnja službeno nositi ime američkog predsjednika Donalda Trumpa, što je najnoviji u nizu objekata, institucija ili državnih programa koji nose njegovo ime, prenose mediji.

Ministar prometa Sean Duffy ranije je rekao da će troslovna oznaka zračne luke biti promijenjena iz PBI u DJT, prema Trumpovim inicijalima.

Trump je ranije nagovijestio da zračnu luku očekuju velika poboljšanja, ali nije precizirao o čemu je riječ.

"Imamo mnogo planova. Bit će dodano mnogo izvanrednih sadržaja koji će je učiniti većom i boljom. Mislim da nigdje u zemlji neće biti tako dobre zračne luke kao što će biti vaša", rekao je Trump.

Lokalni povjerenici ovog su mjeseca s četiri glasa za i tri protiv izglasali preimenovanje zračne luke po Trumpu nakon burne javne rasprave. Sporazum zabranjuje Trumpovoj organizaciji ostvarivanje zarade od preimenovanja same zračne luke. Demokrati na Floridi usprotivili su se promjeni imena, tvrdeći da nije primjereno da se zračna luka imenuje po predsjedniku koji je još na dužnosti.