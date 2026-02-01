Nova zimska oluja nad dva kontinenta: Građanima se savjetuje da ne izlaze, pale rekordne količine snijega

Milijuni ljudi pripremaju se na novu snažnu zimsku oluju u SAD-u. Na udaru je jugoistok zemlje, a snijeg najviše pada u Sjevernoj i Južnoj Karolini. Zbog opasnosti od nevremena službe mole mještane da ne napuštaju domove.

Rekordi su zabilježeni i u dijelovima Japana. U gradu Aomoriju palo je 167 centimetara snijega, što je najviše u posljednjih 80 godina.

Michael Cummings, Sjeverna Karolina Foto: DNEVNIK.hr

"Pobrinuli smo se da imamo puno dodatnih stvari i puno hrane u slučaju da nas nekoliko dana zatrpa snijeg i srećom nisu očekivali nestanak struje, ali dobili smo evidenciju plina ako nam zatreba, tako da smo jako spremni", rekao je Michael Cummings iz Sjeverne Karoline.

stanovnik Aomorija, Japan Foto: DNEVNIK.hr

"Nedavno su došli čistiti snijeg, ali već je opet ovako. Dolaze samo jednom svaka tri do četiri tjedna", opisao je situaciju stanovnik Aomorija u Japanu.

U Sjevernoj Karolini količina snijega koja je napadala bila je među najvećima od početka mjerenja. U nekim priobalnim područjima izmjereno više od 25 centimetara, a u gradu Charlotteu bio je to četvrti najsnježniji dan u zadnjih gotovo 150 godina. Pogođene su i savezne države Južna Karolina te dijelovi Georgije i Virginije.

Dalje prema jugu hladni arktički zrak je nakon oluje potaknuo neuobičajene vremenske pojave. Meteorolozi su izvijestili o novim hladnim rekordima na Floridi, s temperaturama koje su u nekim područjima pale ispod nule. Takve temperature posljednji su put evidentirane krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Druga oluja zaredom

Nova oluja uslijedila je nakon ekstremne hladnoće i obilnih snježnih padalina prethodnog vikenda. Tada je u više američkih saveznih država smrtno stradalo najmanje 85 ljudi. Stotine tisuća kućanstava još uvijek su bez opskrbe električnom energijom, a time i bez grijanja na mnogim mjestima.

Novim je prekidima strujom do nedjelje ujutro širom zemlje bilo pogođeno više od 150.000 kućanstava i tvrtki. Posebno je teško bilo u Mississippiju i Tennesseeju.