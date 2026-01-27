VIDEO Na terenu Nacionalna garda, stotine tisuća još bez struje: Najmanje 30 mrtvih u oluji

Kolosalna oluja, kako ju opisuju američki mediji odnijela je nove živote. Snijeg od 30 centimetara proteže se u pojasu od čak 2100 kilometara, od Arkansasa do Nove Engleske. Broj žrtava popeo se na najmanje 30.

Na području sjeverno od Pittsburgha palo je 50 centimetara, a temperature su se spustile ispod -31°C. Američka meteorološka služba priopćila je u ponedjeljak da se očekuje novi dotok arktičkog zraka koji će održavati temperature ispod ništice u područjima već prekrivenima snijegom i ledom, a nova oluja mogla bi ovog vikenda pogoditi istočnu obalu.

Niske temperature samo su jedan od uzroka smrti - dvoje ljudi pregazile su ralice u Massachusettsu i Ohiju, tinejdžeri su poginuli na sanjkama u Arkansasu i Teksasu, a u Kansasu su psi tragači pronašli tijelo žene nestale u oluji.

U New Yorku, gdje je palo i do 38 cm snijega, otkazana je nastava, a na otvorenom području pronađeno je osam beživotnih tijela, prenosi AP.

Stotine tisuća bez struje

U ponedjeljak navečer u zemlji je još uvijek bilo više od 560.000 prijavljenih nestanaka struje, većinom na jugu gdje su oštećeni dalekovodi.

U Mississippiju su se vlasti u teško pogođenim područjima žurno organizirale kako bi u centre za zagrijavanje dopremile ležajeve, deke, flaširanu vodu i agregate, nakon najgore ledene oluje u toj saveznoj državi od 1994. godine. Sveučilište Mississippi je otkazalo nastavu za cijeli tjedan. Otkazano je više od 12.000 letova, samo u nedjelju 45% američkih.

In Nashville we are in the wake of a historic snow/ice storm. Trees down on cars & houses, over 100 elec poles have snapped, impeding the Linemen working even as more trees are falling. I want to thank ALL Linemen! We appreciate all you do 4 us. Be safe we are thinking of you. x pic.twitter.com/NZD8LZL9X5 — Peter Frampton (@peterframpton) January 26, 2026

Zbog smrtonosne oluje guverneri čak 24 savezne države proglasili su izvanredno stanje, a predsjednik Donald Trump odobrio je saveznu pomoć za najugroženija područja. Na teren je poslana i Nacionalna garda kako bi pomogla u raščišćavanju i distribuciji pomoći.