Žestoki napad dronovima na Moskvu! Ukrajina pogodila važan industrijski objekt duboko unutar ruskog teritorija

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je oborena još jedna bespilotna letjelica koja je letjela prema ruskoj prijestolnici, čime je ukupan broj dronova za koje tvrdi da su srušeni porastao na 16.

Dodao je da su na mjestu pada ostataka letjelice poslane hitne službe.

The Kyiv Independent trenutačno ne može neovisno provjeriti te tvrdnje.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su na Badnjak u nekoliko sati sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 132 ukrajinska drona. Prema navodima ministarstva, 46 dronova oboreno je iznad Belgorodske oblasti, 42 iznad Brjanske oblasti, a 15 iznad Kaluške oblasti.

Tijekom noći 24. prosinca Ukrajina je napala tvornicu sintetičke gume u ruskoj Tulskoj oblasti, objavio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine.

Postrojenje, smješteno u gradu Jefremovu, proizvodi sintetičku gumu i polimere dvojne namjene koji se koriste u gumama za vojna vozila, oklopne transportere i druge sustave povezane s naoružanjem, zbog čega se smatra strateški značajnom metom, piše Kyev Independent.