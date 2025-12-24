Ukrajinci preuzeli odgovornost za ubojstvo policajaca u Moskvi? "Zlostavljali su ratne zarobljenike..."

U snažnoj eksploziji koja je tijekom noći odjeknula u južnom dijelu Moskve, u Ulici Jeleckaja, poginula su dvojica ruskih policajaca te još jedna osoba, potvrdile su ruske vlasti. Riječ je o prometnim policajcima Ilji Klimanovu i Maksimu Gorbunovu, piše BBC.

In Moscow, police officers who tortured Ukrainian prisoners were eliminated



Overnight, a local resident carried out an explosion near a police vehicle outside a police station in Moscow.



As a result, two police officers known for torturing Ukrainian prisoners were killed on the… pic.twitter.com/2IGMOrZTm2 — Saint Javelin (@saintjavelin) December 24, 2025

Napad se uklapa u niz ranijih atentata unutar Rusije koji su pripisani ukrajinskim sigurnosnim službama. U prosincu 2024. u Moskvi je ubijen Igor Kirilov, zapovjednik ruskih snaga za radiološku, kemijsku i biološku obranu, dok je u travnju 2023. u Sankt Peterburgu u eksploziji u kafiću poginuo vojni bloger Maksim Fomin. U prosincu iste godine bivši ukrajinski zastupnik Ilja Kiva pronađen je mrtav u blizini Moskve, a ubojstvo je kasnije pripisano SBU-u, koji se povezuje i s ubojstvom Darje Dugine 2022. godine.

Prema informacijama ruskog Istražnog odbora, do eksplozije je došlo oko 1:30 po lokalnom vremenu, kada su policajci tijekom redovne ophodnje prišli sumnjivoj osobi u blizini službenog policijskog vozila. U tom je trenutku aktivirana eksplozivna naprava, koja je usmrtila dvojicu policajaca na mjestu događaja. Treća osoba također je poginula, a prema dosadašnjim navodima, mogla bi biti povezana s napadom.

Ruske vlasti otvorile su kazneni postupak zbog ubojstva pripadnika snaga sigurnosti i nezakonitog posjedovanja eksploziva, a područje je satima bilo blokirano dok su trajali očevid i protueksplozijski pregled.

Ruske službe zasad ne iznose zaključke o organizatorima napada, no istraga se vodi u kontekstu niza sigurnosnih incidenata u Moskvi posljednjih dana. Eksplozija se dogodila u blizini mjesta gdje je prije dva dana ubijen visokorangirani ruski vojni dužnosnik, general-pukovnik Fanil Sarvarov, u napadu koji je također izveden eksplozivnom napravom.

Istodobno, ukrajinski Kyiv Post, pozivajući se na izvore iz ukrajinske vojne obavještajne službe (HUR), objavio je da je ta služba preuzela odgovornost za napad. Prema njihovim tvrdnjama, Klimanov i Gorbunov sudjelovali su u ratu protiv Ukrajine te u zlostavljanju ukrajinskih ratnih zarobljenika. Navodi se i da je napadač djelovao samostalno.

Ukrajinske vlasti nisu službeno potvrdile te navode, dok ruske institucije odbacuju tvrdnje o umiješanosti Ukrajine i ističu da će se osloniti isključivo na rezultate službene istrage.

Eksplozija je dodatno pojačala zabrinutost ruskih vlasti zbog sigurnosne situacije u glavnom gradu, dok se Moskva suočava s povećanim brojem napada i sabotaža povezanih s ratom u Ukrajini.