Kakvo vrijeme možemo očekivati u narednim danima? Meterolog donosi detalje

Dinamično je i vjetrovito nad Europom. Sjeverom kontinenta dominira jedna jaka anticiklona, dok se u Sredozemlju i dalje zadržava takozvana "Božićna ciklona". Ona polako slabi, ali nam još uvijek donosi kišu i snijeg. U četvrtak će još padati, ali manje nego u srijedu, a na Jadranu će se i polako razvedravati. Ipak, i dalje treba računati na olujnu buru.

JUTRO

Ujutro će u unutrašnjosti biti oblačno vjetrovito i hladno. U Slavoniji je veća vjerojatnost za kišu, a u sjeverozapadnoj i gorskoj Hrvatskoj susnježicu i snijeg. Temperatura od -1 do 2 Celzijeva stupnja.

Na Jadranu će biti sunca, osobito u Dalmaciji gdje će se ranije i brže razvedravati, dok će na sjeveru još uvijek biti pretežno oblačno. Lokalni pljuskovi mogući su uglavnom samo na otocima. I dalje će puhati jaka bura, s olujnim, a pod Velebitom i orkanskim udarima. Pri tome će temperatura biti između 7 i 9 Celzijevih stupnjeva.

SJEVEROZAPADNA HRVATSKA

I božićno će poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj ostati oblačno, vjetrovito i hladno. Povremeno će i dalje padati slaba susnježica i snijeg. Sjeverac će oslabjeti u drugom dijelu dana, puhat će slabo do umjereno, no svejedno će činiti vrlo hladan osjet u kombinaciji s ovom temperaturom, između 1 i 4 Celzijeva stupnja.

SLAVONIJA

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također oblačno, vjetrovito i hladno. Ovdje je tijekom cijeloga dana veća vjerojatnost za kišu, nego za snijeg, ali ne može se isključiti pokoja pahulja. Puhat će umjeren do jak vjetar, s istoka. Slabjet će tek navečer. Temperatura će danju biti 3 do 4 stupnja Celzijeva.

ISTRA

U Istri i Primorju, poslijepodne se nastavlja razvedravanje. Tako da je sve veća mogućnost za sunčana razdoblja. Ipak, zubato će biti to sunce, i dalje će puhati jaka i olujna bura. Najjača pod Velebitom. Slabjet će tek u noći na petak. Zbog bure će biti vrlo hladno, unatoč temperaturi od oko 8 stupnjeva Celzijevih na obali i 12 na otocima.

U Lici i Gorskom kotaru ostaje oblačno. Cijeli će dan padati slab snijeg. Skupit će se još nekoliko centimetara. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko nule.

DALMACIJA

U Dalmaciji će Božić biti sunčan. Poslijepodne će biti još manje oblaka nego ujutro. Međutim, i dalje će biti hladno zbog bure. Na jugu će puhati umjereno, a na sjeveru umjereno do jako. Maksimalna temperatura na obali oko 13, a u unutrašnjosti oko 8 stupnjeva Celzijevih.

TRI DANA KOPNO

U petak, na blagdan svetog Stjepana, ujutro će još biti većinom oblačno u kopnenim predjelima, no onda će se poslijepodne razvedravati, uz sunčana razdoblja. U subotu i nedjelju pretežno sunčano, ali uz hladnija jutra. Temperatura će se tada spuštati i do –5 stupnjeva. Danju ugodnijih 4 do 5 stupnjeva, ali u nedjelju će opet zapuhati slab do umjeren sjeverac pa će se činiti hladnije, osobito u Slavoniji.

TRI DANA MORE

Na Jadranu sljedećih dana sunčano, ali i dalje vjetrovito te hladno. Puhat će bura. Ona će u petak prolazno oslabjeti na umjerenu, no onda će u nedjelju ponovno ojačati, na jaku do olujnu. Temperatura će ujutro biti oko 7, a danju 12 do 13 stupnjeva Celzijevih. No zbog bure ostaje hladno samo će u subotu, kad će ona puhati najslabije, biti ugodnije.

PREPORUKA

Znači, vrijeme će se u produljenom blagdanskom vikendu postupno smirivati. Na Jadranu će već od sutra biti sve više sunca, dok će u unutrašnjosti Božić proći većinom oblačno, povremeno uz još malo susnježice i snijega, a onda će se od petka i ovdje razvedravati, i imat ćemo više sunca. Do kraja tjedna u cijeloj Hrvatskoj ostaje hladno. Na kopnu zbog niže temperature, stižu nam i jutarnji minusi, a na moru zbog bure koja će u petak i subotu ipak malo oslabjeti.