Francuska je prvi put osudila ženu na doživotni zatvor: Zvjerski je ubila djevojčicu, a tijelo nosila u koferu po Parizu

Slučaj koji je šokirao Francusku konačno je dobio svoj sudski epilog. 27-godišnja Dahbia Benkired koja je silovala i ubila 12-godišnju Lolu Daviet osuđena je na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Doživotna kazna je izuzetno rijetka u Francuskoj, a među osuđenima su serijski ubojica i silovatelj Michel Fourniret i džihadist Salah Abdeslam, koji je sudjelovao u napadima u Parizu 2015. godine u kojima je ubijeno 130 ljudi. Benkired je prva žena koja je osuđena na nju, bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Nestanak Lole Daviet prijavljen je 2022., nakon što se jedne noći nije vratila kući iz škole. Pronađena je u plastičnoj kutiji za pohranu u dvorištu zgrade u kojoj je živjela, u sjeveroistočnom dijelu Pariza. Imala je više od 30 ubodnih rana i druge vidljive znakove ozljeda. Nakon izjava svjedoka i analize snimki nadzornih kamera, vlasti su pronašle i uhitile Benkired, Alžirku koja je živjela u Francuskoj pod nalogom za deportaciju, i uhitile je istog dana kada je otkriveno tijelo. Optužena je i osuđena za ubojstvo i silovanje maloljetnice, mučenje i barbarska djela te otmicu, prenosi BBC.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Dahbia Benkired est CONDAMNÉE à la RÉCLUSION CRIMINELLE À PERPÉTUITÉ INCOMPRESSIBLE pour le meurtre de la petite Lola en 2022. pic.twitter.com/21FzMvgZtj — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 24, 2025

"Nemojte se zavaravati - nijedan tretman lijekovima ne može u potpunosti promijeniti osobnost Benkired. Kada nema bolesti, nema ni liječenja", rekao je tužitelj na suđenju. Psihijatrijski vještaci su utvrdili da pokazuje "psihopatske osobine", ali da je uračunljiva

Prije nego što su porotnici započeli vijećanje u petak, Benkired je izjavila: "Tražim oprost, ono što sam učinila je strašno. To je sve što imam za reći."

Lola Daviet Foto: screenshot/Platforma X

Mala utjeha za obitelj

Prema izvješćima, Benkired je namamila Lolu u stan koji je njezina starija sestra privremeno iznajmljivala. Tijekom sat i pol 12-godišnju je djevojčicu seksualno napala, a zatim ju izbola oštrim predmetima i ugušila. Predsjedavajući sudac opisao je djela kao krajnje okrutan, a sami čin kao pravo mučenje.

"U 15 godina iskustva, ovo je prvi put da se ovako osjećam", rekla je Karine Jean, sudska psihijatrica, u emotivnom iskazu sudnici. "Suočila sam se s paralizom misli, osjećajem nelagode koji mi steže grlo". Ni oni nisu uspjeli otkriti motiv optuženice, ali su rekli da je bila izrazito zainteresirana za medijsku pokrivenost slučaja.

Benkired je boravila u Francuskoj sa studentskom vizom, ali je nije obnovila. U srpnju 2022. zaustavljena je u pariškoj zračnoj luci i dobila rok od 30 dana da napusti zemlju. Desničarski političari iskoristili su slučaj kao "gorivo za svoju antiimigracijsku agendu", prenose francuski portali. Sam slučaj izazvao je val imigracijskih sukoba u državi.

La déchirante accolade entre Delphine Daviet, maman de #Lola, et Thibault le grand frère de la jeune collégienne. #Dahbia Benkired, la meurtrière de la jeune fille vient d’être condamnée à la reclusion criminelle à perpétuité. pic.twitter.com/o3M0ZfDY8C — Jean-Baptiste Marty (@jbaptistemarty) October 24, 2025

Davietina obitelj je iste godine osudila svaku upotrebu imena i slike njihove kćeri u političke svrhe. Otac preminule umro je prošle godine, u dobi od 49 godina. Brat i majka nakon presude nisu mogli zaustaviti suze. "Vjerovali smo u pravdu i dobili smo je", poručili su.