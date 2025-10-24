Istražuju najbrutalnije zločine protiv djece, a sada poručuju: "To su najbestijalnije snimke, da ste vidjeli samo jednu..."

Nakon užasnog otkrića pedofilske mreže koju je vodio 29-godišnji Hrvat, u Dnevniku Nove TV gostovala je Anita Matijević, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u Upravi kriminalističke policije, koja je otkrila mučne detalje istraga.

"Predatori nepovratno uništavaju dječje živote. Djecu iz svoje obitelji, koja su im povjerena na čuvanje, koja bi trebala imati bezgranično povjerenje u njih, bestijalno zlostavljaju. Pričamo djeci od dvije tri godine nad kojima počinitelji vrše seksualne radnje, o novorođenčadi koja su predmet njihovih seksualnih iživljavanja", ispričala je Matijević.

Anita Matijević i Josipa Krajinović Foto: DNEVNIK.hr

"Vidimo od nekih blažih oblika, do djeteta koje umire od ozljeda koje mu je nanio monstrum, djecu koja su pod prijetnjama i manipulacijama dovedena u potpuno psihičko rastrojstvo i natjeraju mlađeg člana svoje obitelji - curica ili dečko od 12, 13 godina natjera člana obitelji od četiri godine da radi seksualne radnje jer ga počinitelj na to natjerao i uvukao u to psihičko stanje", dodala je.

Objasnila je da se i inače žrtve seksualnog nasilja, a posebno djeca, teško povjeravaju. Govorila je i o slučaju Hrvata koji je vodio mrežu od čak 250 korisnika, ali i o "chat controlu".

"To su bile zaista najbestijalnije snimke, najbrutalnijeg zlostavljanja. Kao osoba koja 20 godina radi u ovom području, kad čujem 'chat control', dobijem slom živaca. Ovdje pričamo o djeci. Da nije bilo dobrovoljnog angažmana pružatelja internetske usluge u ovom slučaju i nadzora koji sada oni vrše nad svojim aplikacijama, ove akcije ne bi bilo", poručila je Matijević.

Privatnost korisnika i 'chat control'

Na pitanje želi li i da druge aplikacije, poput WhatsAppa i Telegrama stignu tu zaštitu privatnosti, rekla je da su korisnici već svoju privatnost dali pružatelju te internetske usluge.

"Ukoliko se ova regulativa o suzbijanju seksualnog zlostavljanja djece, ne 'chat control', ne donese na način da se omogući da pružatelji internet usluga i dalje dostavljaju informacije kojima raspolažu policiji, mi ćemo ostati u mraku i dati počiniteljima jedno ogromno područje rada", objasnila je.

Dodala je da policijskim metodama dolaze i dolazit će do dokaza, ali da je kriva slika da će policija imati nadzor nad internetskim platformama. Smatra da se strah u javnosti stvara zbog nerazumijevanja.

"Mislim da je itko od osoba koje sad pričaju o 'chat controlu' vidio ijednu snimku o kojima pričamo, sigurno ne bi pričao o tome, nego bi razumio o čemu se radi. Treba objasniti da nema tu policije i države, tu su pružatelji internetskih usluga, koji to sad ionako čine. Oni su u posjedu naših komunikacija, a pitanje je hoće li ih smjeti, kad vide bestijalno zlostavljanje, kao što sad smiju, dostaviti policiji", ispričala je.

Kazne za ovakva kaznena djela idu od šest mjeseci do pet godina za "blaža djela", do dugotrajnih kazni zatvora ukoliko je riječ o smrtnoj posljedici. Za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju kazne su do 12 godina.

"Važno je da se žrtve identificiraju, da se počinitelji kažnjavaju i da se, već u ovim okvirima koje imamo, izriču maksimalne kazne", poručila je Matijević.