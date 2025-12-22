Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Javlja DHMZ

Za Božić stiže snijeg! Evo gdje će ga biti najviše

Piše D. J. B., 22. prosinca 2025. @ 08:18 komentari
Snijeg, ilustracija
Snijeg, ilustracija Foto: Getty Images
U ovom blagdanskom tjednu bit će promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, ali moguć je i snijeg, javlja Državni hidrometeorološki zavod.
Najčitanije
  1. Finale Supertalenta
    IMAMO POBJEDNIKA!

    Pobjednici 12. sezone Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Je li vaš favorit pobijedio?
  2. Požar zrakoplova, screenshot
    ZAPALIO SE

    Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
  3. Dominik Livaković
    Pogledajte golove

    VIDEO Novo poniženje Girone: Livaković rekao zbogom klupi Katalonaca
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Izrael u panici, traže pomoć saveznika: Ovo je paravan za iznenadni napad
NAPETI ODNOSI
Izrael u panici, traže pomoć saveznika: "To je paravan za iznenadni napad"
Amerikanci u potrazi za trećim tankerom s naftom
Rastu tenzije
SAD pokrenuo potjeru za tankerom s naftom: Pri pokušaju zapljene dogodio se neočekivani obrat
Trumpov bliski saveznik: "Išao bih do kraja ako Putin kaže ne"
Lindsey Graham
Trumpov bliski saveznik: "Išao bih do kraja ako Putin kaže ne"
Prometna nesreća u Novoj Gradiški: Kombi naletio na dvije žene, prevezene u bolnicu
Očevid u tijeku
Prometna nesreća u Novoj Gradiški: Kombi naletio na dvije žene, prevezene su u bolnicu
Ruski general poginuo u eksploziji bombe
LIKVIDACIJA NA ULICI
Ubijen ruski general: Eksplodirala bomba ispod njegova automobila
Za Božić je moguć snijeg, evo gdje će ga biti najviše
Javlja DHMZ
Za Božić stiže snijeg! Evo gdje će ga biti najviše
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
ZAPALIO SE
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Provjerite zalihe
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stižu nove oborine: Meteorolog otkrio što nas čeka za blagdane, poznato gdje će biti snijega
Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
Policija na terenu
Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
Ova dva grada ponovno su među najzagađenijim, stručnjaci pozivaju na oprez: "Onečišćenje zraka može utjecati na sve organske sustave..."
loše brojke
Ova dva grada ponovno su među najzagađenijima, stručnjaci upozoravaju: "To može utjecati na sve organske sustave"
Izgorio kat obiteljske kuće na Viru
Drama na našem otoku
FOTO Po povratku kući dočekali ih strašni prizori: Potpuno izgorio cijeli kat, a ova greška mogući je uzrok
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
ZAPALIO SE
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Provjerite zalihe
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
Policija na terenu
Nesreća u Slavoniji: Vlak na pružnom prijelazu naletio na automobil
show
Finale Supertalenta 2025.
grandiozna večer
Ispisali smo povijest Supertalenta! Proglašen je prvi pobjednik u Areni Zagreb
Zdravko Vukelić intervju uoči finala showa Supertalent
''ovo je velika stvar!''
Saznajte što nam to Braco iz Kumova sprema u Supertalent finalu: ''Atmosfera će bit kao na utakmici!''
Bloom Tatarinov se pridružio TikTok trendu
kakav šarmer
Samo dvije riječi bile su dovoljne za još jedan preslatki trenutak Majinog Blooma
zdravlje
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
zabava
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Preslatko!
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Kakav šok!
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
5 godina usamljenosti
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
sport
VIDEO Atletico Madrid bez problema pomeo Gironu: Livaković sve gledao s klupe
Pogledajte golove
VIDEO Novo poniženje Girone: Livaković rekao zbogom klupi Katalonaca
Jeličić žestoko o Zdenku Lovriću nakon ludnice na Poljudu: "Imam topao savjet za tebe..."
Nije se proslavio
Jeličić žestoko o glavnom akteru ludnice na Poljudu: "Nisi više za ove stvari..."
Jeličić o Sergiju Dominguezu: "Taj momak je najbolji stoper u ligi, bez premca..."
Naklonio se
Jeličić: "Taj momak je najbolji stoper u ligi, bez premca..."
tv
Supertalent: Pobjednici 12. sezone Supertalenta su ! Je li vaš favorit pobijedio?
IMAMO POBJEDNIKA!
Pobjednici 12. sezone Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Je li vaš favorit pobijedio?
Supertalent: Saznaj kako glasati za svog favorita! Sve na jednom mjestu!
VIŠE DETALJA!
Prisjetite se svih nastupa spektakularnog finala Supertalenta
Supertalent: Mario Sušinjak u finalu dvanaeste sezone Supertalenta uživo iz Arene Zagreb
GLAZBENA BUDUĆNOST!
Mario raspametio cijelu Hrvatsku! Giuliano spavaš li mirno?!
putovanja
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
(Ne)pomirljive razlike
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Savršeni nutellotti: Recept za husarske kekse od čokolade i lješnjaka koji su gotovi za pola sata
Šačica sastojaka
Savršeni nutellotti: Recept za husarske kekse od čokolade i lješnjaka koji su gotovi za pola sata
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
Focaccina
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima stigli i u Zagreb
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
lifestyle
Ulična moda Zagreb u minici i efektnim čizmama
Žena sa stilom
Crnka iz Zagreba u potpuno crnoj kombinaciji koja je tip-top, no čizme su glavni adut
Rezultati ankete: Najljepša misica svih vremena
NAJBOLJA OD NAJBOLJIH
Više od 4800 čitateljica odabralo je najljepšu misicu svih vremena, čarobna je
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
sve
Finale Supertalenta 2025.
grandiozna večer
Ispisali smo povijest Supertalenta! Proglašen je prvi pobjednik u Areni Zagreb
VIDEO Atletico Madrid bez problema pomeo Gironu: Livaković sve gledao s klupe
Pogledajte golove
VIDEO Novo poniženje Girone: Livaković rekao zbogom klupi Katalonaca
Jeličić žestoko o Zdenku Lovriću nakon ludnice na Poljudu: "Imam topao savjet za tebe..."
Nije se proslavio
Jeličić žestoko o glavnom akteru ludnice na Poljudu: "Nisi više za ove stvari..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene