Za Božić stiže snijeg! Evo gdje će ga biti najviše

Gustu maglu koja je posljednjih dana stvarala probleme, mogao bi za Božić zamijeniti snijeg!

Prema prognozi, u ovom blagdanskom tjednu bit će promjenljivo i pretežno oblačno. U ponedjeljak još magla, u utorak i srijedu povremeno kiša, ali i snijeg.

Prognoza Foto: DHMZ

Danas će biti i malo sunca, najviše na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, no postepeno će rasti naoblaka uz sve vjerojatniju kišu, ponajprije na otocima. U ostalim krajevima oblačno, mjestimice magla i rosulja, a sunčanih razdoblja može biti popodne u gorju. Vjetar uglavnom slab, temperature najviše od 7 na kopnu do 17 na obali.

U utorak oblačnije, mjestimice s kišom, većinom na Jadranu gdje lokalno može biti i izraženijih pljuskova i grmljavine. Na istoku Hrvatske kiša tek kasno navečer. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na otvorenom moru i olujno, a na sjevernom dijelu bura navečer u jačanju. Temperature najviše od 4 na kopnu, do 16 na Jadranu.

Prognoza Foto: DHMZ

Tijekom srijede u unutrašnjosti prelazak kiše u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača osobito u Gorskoj Hrvatskoj, moguće i u dijelu središnje Hrvatske. Na Jadranu jugo, moguće i olujno, a od srijede na sjevernom dijelu bura, poglavito podno Velebita s olujnim udarima, a bura od četvrtka i drugdje. Temperatura zraka u blagom padu.