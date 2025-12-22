Strašnoj praksi treba stati na kraj: "To nije tradicija, nego zlostavljanje i mučenje!"

Udruga Prijatelji životinja upozorila je u ponedjeljak da su štraparijade, odnosno natjecanja konja u vuči teških trupaca, u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti životinja te da predstavljaju zlostavljanje konja, zbog čega nadležna tijela ne bi smjela odobravati njihovo održavanje.

"Štraparijade predstavljaju organizirano i sustavno zlostavljanje konja, zbog čega veterinarska inspekcija ne smije davati suglasnost za njihovo održavanje, a organizatore i sudionike treba sankcionirati", rekla je koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja Snježana Klopotan Kačavenda.

Udruga je nadležnim institucijama uputila pravnu i znanstvenu argumentaciju u kojoj navodi da se štraparijade temelje na prisili, boli i strahu životinja.

Tvrdi da se štraparijade temelje na uvjetovanom ponašanju kroz bol i strah, pri čemu konji vuku teret kako bi izbjegli kaznu. "Tijekom priprema, daleko od očiju javnosti, batine su dio dresure, dok se na samim događanjima koriste prikrivene metode poput grubog povlačenja za žvale i uzde, vikanja i zastrašivanja", navodi Klopotan Kačavenda.

Dodaje da se bol pojačava kada se konj opire, a privremeno smanjuje tek kada krene naprijed, čime se, kako kaže, učvršćuje obrazac ponašanja temeljen na strahu. "Poražavajuće je da se takvo postupanje naziva sportskim natjecanjem", istaknula je.

Prijatelji životinja odbacuju tvrdnje da su štraparijade dio hrvatske tradicije, navodeći da je vuča tereta konjima u prošlosti bila isključivo radna nužnost, dok su današnja natjecanja pokušaj uvoza prakse bez povijesnog i kulturnog uporišta u Hrvatskoj.

Udruga poručuje da nikakva pravila ili izmjene ne mogu takva događanja učiniti zakonitima te poziva nadležna tijela da dosljedno primjenjuju Zakon o zaštiti životinja, zabrane održavanje štraparijadi i sankcioniraju odgovorne.