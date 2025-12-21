Stižu nove oborine: Meteorolog otkrio što nas čeka za blagdane, poznato gdje će biti snijega

Prema očekivanju, u ponedjeljak će greben anticiklone nad našim krajevima oslabjeti, a u zapadnom Sredozemlju razvit će se ciklonalni vrtlog. Taj će sustav od utorka, a osobito u srijedu u naše krajeve donijeti oborine i to najviše na Jadranu. U četvrtak, ciklona će oslabjeti pa će slabjeti i oborine.

U ponedjeljak ujutro i prijepodne na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz maglu i moguću rosulju. Vjetar slab, osim u Kvarnerskom zaljevu, osobito podno Velebita gdje će puhati još mjestimice umjerena i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -1 u Lici do 6 na istoku zemlje, a na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj i dalje oblačno, još ponegdje uz maglu. Vjetar slab, a najviša temperatura oko 5 ili 6 stupnjeva.



U istočnim predjelima oblačno i maglovito, a temperatura poslijepodne oko 6 stupnjeva.



Poslijepodne u gorskoj Hrvatsoj i na sjevernom Jadranu porast naoblake, a zatim ponegdje na zapadu kiša. Sunčanih razdoblja poslijepodne još može biti u Lici. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, a potkraj dana jugo. Najviša temperatura, u gorskom dijelu od 3 do 7, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva.



I u Dalmaciji postupno naoblačenje, prema kraju dana ponegdje kiša. Zapuhat će jugo koje će sve više jačati prema kraju dana. Temperatura od 13 do 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u utorak, a osobito u srijedu povremeno kiša. Tijekom srijede, dakle na Badnjak, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskom Kotaru, te ponegdje u Lici i središnjoj Hrvatskoj. Na Božić manje oborina, ponajprije u središnjim i istočnim predjelima. Od srijede će puhati umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura u blagom padu.



Na Jadranu u utorak, a najviše u srijedu na Badnjak, kiša, ponegdje i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Na Božić, u četvrtak, uglavnom suho. U utorak će puhati mjestimice jako, moguće i olujno jugo, a od srijede bura, s jakim, olujnim udarima – najprije na sjevernom dijelu. Temperatura u blagom padu.



Za Badnjak, dakle, u gorskom području snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, kojeg u manjoj mjeri može biti i u središnjim predjelima. Na Jadranu ponegdje obilna oborina uz jako i olujno jugo, a zatim bura. Na Božić, oborina će oslabjeti, a na većem dijelu Jadrana i prestati. Posvuda hladnije.