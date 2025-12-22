Otkriveni detalji divljačkog napada huligana na Hrvate, tukli ih palicama i drškama sjekira: "Svjedoci su bili prestravljeni"

Austrijska policija objavila je nove detalje o incidentu u kojem su napadnuta i opljačkana dvojica Hrvata.

Napad se dogodio 6. studenog na Pyhrnautobahnu (A9) kod Kalsdorfa, južno od Graza. Navijači poljske Legije Varšava blokirali su autocestu te napali i opljačkali dvojicu muškaraca.

Navijači su prethodno prešli granicu u konvoju od oko 50 vozila, uglavnom kombija, a povod za nasilje bio je poraz Legije 2:1 od slovenskog NK-a Celje u utakmici Konferencijske lige.

Kada su na autocesti primijetili automobil zagrebačkih registracija, prenosi Kronen Zeitung, dio njih zaključio je da se radi o Bad Blue Boysima, s kojima su poljski huligani u sukobu. Ubrzo su sustigli vozilo i blokirali promet. Na dvojicu muškaraca nasrnuli su metalnim šipkama, drškama sjekira, palicama i drugim predmetima, a u nasilnom incidentu jedan je Hrvat teško ozlijeđen.

No, napadnuti muškarci nemaju nikakve veze s nogometom niti su članovi navijačke skupine. Posudili su automobil kako bi njime doputovali u Njemačku, gdje su planirali kupiti novi automobil. No huligani su im ukrali i novac te su ostali bez svega jer je automobil kojim su putovali potpuno uništen.

Odmorište Arnwiesen bilo je krajnja stanica za najmanje 20 huligana, od kojih je najmlađi imao tek 14, a najstariji više od 60 godina. Policija ih je uhitila, a osam ih se još uvijek nalazi u pritvoru u Grazu.

Policijska istraga pokazala se teškom.

"Nema fotodokaza ili videodokaza jer su svjedoci u nastaloj prometnoj gužvi bili prestravljeni brutalnošću koja se odvijala pred njihovim očima", rekao je policajac i dodao da je istraga i dalje u tijeku.