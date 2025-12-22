Na TikToku reklamirali bijeg zločinaca: "Nije problem ni ako su ubojice"

Velika istraga otkrila je da Albanac, koji bi i sam trebao biti iza rešetaka, vodi ilegalnu organizaciju koja za 2500 funti (oko 2860 eura) pomaže kriminalcima u bijegu iz Velike Britanije.

Mozak operacije na internetu uslugu oglašava pod nazivom "povratci iz Engleske". Hvalio se da je njegov tim vozača prokrijumčario najmanje 50 ljudi u Francusku nakon što su počinili zločine i odlučili brzo pobjeći.

Prema najnovijim podacima, u Ujedinjenom Kraljevstvu na slobodi je više od 1000 stranih kriminalaca, uključujući silovatelje, ubojice i teroriste. U subotu je u zemlju malim čamcima stiglo 800 migranata, što je najveća brojka ikada zabilježena za jedan dan u prosincu.

Novinar Daily Maila na tajnom zadatku je, glumeći posrednika, stupio u kontakt s krijumčarom koji se predstavio kao Alfons i rekao da jednom čovjeku kojem pomaže u bijegu prijeti 16 godina zatvora ako bude uhvaćen. Dodao je da je spreman pomoći i ubojicama.

Osumnjičenici ili osuđenici koji čekaju izricanje kazne riskiraju uhićenje ako pokušaju pobjeći iz zemlje. Alfons tvrdi da se kamioni koji izlaze iz Ujedinjenog Kraljevstva ne provjeravaju te nijedan od onih koje je prokrijumčario nije bio presretnut.

Sada se, čini se, nalazi u Belgiji, a svoju je operaciju započeo nakon što je prerezao elektroničku nanogicu i pobjegao iz Ujedinjenog Kraljevstva da bi izbjegao zatvor zbog plantaže kanabisa.

"Otišao sam u kamionu. Da sam ostao, završio bih u zatvoru na godinu dana. Uhitili su me u kući s kanabisom. Potukao sam se s ljudima koji su došli opljačkati kuću. Susjedi su pozvali policiju", rekao je te odgovorio na pitanje zašto nije zadržan u pritvoru.

"Zatvor je bio pun. Nije bilo mjesta, pa su mi stavili nanogicu. Prerezao sam je", ispričao je.

Usluge su oglašavane i na TikTok profilu "povratci iz Engleske", na kojem je albanski influencer imena Bandit, koji ima desetke tisuća pratitelja, pozvao ljude koje su počinili zločine kontaktiraju Alfonsa. Bjegunci su skrivani na posebnom mjestu u stražnjem dijelu kamiona kojim upravalja kosovsko-albanski vozač.

"Ne brinite. Neće ga pronaći. Nema pasa ni kontrola. Nije kao kad kamioni ulaze u Ujedinjeno Kraljevstvo. Putujemo jednom tjedno i nitko neće biti pronađen", tvrdi Alfons.