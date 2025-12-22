Jandroković nakon ZDS-a u Maksimiru prozvao Tomaševića: "Očekujem da se očituje"

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković okupio je predstavnike Klubova zastupnika na zajedničkoj sjednici Predsjedništva Hrvatskoga sabora.

Tema sjednice je dnevni red predstojeće sjednice Sabora koja će se održati iduće godine. Zastupnici su naime na blagdanskom odmoru jer se sjednice prema Ustavu ne održavaju od 15. prosinca do 15. siječnja.

Jandroković je na početku zastupnike podsjetio na 35. godišnjicu donošenja Božićnog Ustava uz zahvale svima koji su sudjelovali u njegovom donošenju, kao temelju za sve buduće odluke koje su se ticale hrvatske samostalnosti, neovisnosti i demokracije.

Izmjene poslovnika, kraće rasprave

Predsjednik Sabora zatim je najavio izmjene saborskog poslovnika koje bi se odnosile i na skraćivanje rasprava koje su se ponekad znale otegnuti u nedogled zbog mehanizama koje su neki zastupnici iskorištavali.

"Rasprave po klubovima bile bi po 10 minuta, pojedinačno 5 minuta", rekao je Jandroković i najavio redefiniranje povrede poslovnika, članka 238, ujedno i najčešće korištenog mehanizma u raspravama zastupnika, uglavnom u krive svrhe.

"Vjerojatno ćemo povećati broj replika kao zamjenu za povredu poslovnika koja se zloupotrebljavala, tako da to na neki način legaliziramo i da ne bi završavao s opomenom", istaknuo je. "Smanjili bi odnosno onemogućili repliciranje unutar klubova, a također je u planu i modernizacija Aktualnog prijepodneva, ima nekih prijedloga, ali ne bih još s time izlazio van", rekao je Jandroković.

Očekuje da će u idućih mjesec i pol biti usvojene izmjene Poslovnika te da će nakon toga Sabor početi raditi po novim pravilima.

Piletić djelovao u najboljoj vjeri

Novinari su Jandrokovića pitali i o statusu ministra Piletića i Vladi nakon što je Ustavni sud ukinuo Zakon o inkluzivnom dodatku. Rekao je kako se Vlada očitovala o tome te će biti potrebno unijeti neke promjene, koje su prije svega i financijske. "Vjerujem da je ministar radio u najboljoj vjeri i da su u njegovom resoru napravljena značajna unaprjeđenja, no ovdje se očito dogodio određeni propust no ne vjerujem da će to ugroziti njegovu poziciju ministra".

"Pogledajte gdje smo bili prije ministra Piletića u izdvajanjima i dodacima", naglasio je Jandroković.

ZDS na utakmici

Upitan o transparentu na utakmici Dinama "Za dom spremni. Kaj ćemo sada Tomaševiću?", Jandroković je rekao kako je očito riječ o odgovoru BBB-a gradonačelniku nakon odluke o zabrani ustaškog pokliča u gradskim prostorima te zabrani Thompsonova koncerta u Areni Zagreb.

"Neka se on očituje, očekujemo od njega da nešto kaže", pozvao je predsjednik Sabora gradonačelnika Zagreba. Rekao je i kako ne vjeruje da se radi o poruci koja pokazuje kakvo je stanje u društvu već je riječ o poruci usmjerenoj na Tomaševića i njegove odluke.

"Nadležna državna tijela procijenit će je li bilo tu kršenja zakona, to ostavljam njima, ali s političke strane, očito je da su BBB izrazili nezadovoljstvo najavama gradonačelnika", ponovio je.

