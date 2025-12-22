Stvoren novi vojni savez: Tri države formirale snage po uzoru na NATO

Stvoren je novi vojni savez, afrička inačica NATO-a.

Mali, Burkina Faso i Niger pokrenuli su zajedničke vojne snage za suprotstavljanje islamističkim pobunama u Sahelu, naglašavajući rastuće sigurnosne i političke napetosti u zapadnoj Africi dok Nigerija nastoji postati regionalni stabilizator.

Taj se potez smatra mjerom opreza protiv potencijalnog povratka francuske vojske i odražava zabrinutost zbog obnovljene strane intervencije, posebno nakon odgovora ECOWAS-a na neuspjeli puč u Beninu i uloge koju je Francuska odigrala.

Ujedinjene snage Saveza sahelskih država (FU-AES) od 5000 vojnika službeno su pokrenute u subotu u zračnoj bazi u Bamaku, a predsjedavao je vođa malijske hunte, general Assimi Goita.

AES: Army General Assimi GOÏTA presents the flag of the Unified Force (FU-AES) pic.twitter.com/flTY7WWZIG — Ibrahim (@Ibrahim43695326) December 20, 2025

Snage okupljaju trupe iz sve tri zemlje kako bi provodile koordinirane operacije protiv ekstremističkih skupina koje su ubile tisuće i raselile milijune ljudi diljem trogranične regije, piše Business Insider Africa.

Daouda Traoré, general iz Burkine Faso, imenovan je zapovjednikom jedinice koja će imati svoje sjedište u Niameyu, glavnom gradu Nigera, te djelovati s vlastitim zračnim, obavještajnim i kopnenim koordinacijskim elementima.

Prisustvovali su ministri obrane iz sve tri zemlje, zajedno s veleposlanicima i međunarodnim predstavnicima akreditiranima u Maliju.

Savez dolazi nakon povlačenja triju zemalja iz Gospodarske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS), koju optužuju za nametanje kaznenih sankcija i podrivanje njihovih interesa nakon uzastopnih pučeva.

Le Président de la Transition a présidé, ce samedi 20 décembre 2025, la cérémonie solennelle de remise de l’Étendard à la Force Unifiée de l’AES (FU-AES), marquant officiellement l’entrée en activité de cette force multinationale stratégique. pic.twitter.com/KbwudkEo8v — Presidence Mali (@PresidenceMali) December 20, 2025

Sigurnosne i političke implikacije

FU-AES odražava i hitne sigurnosne potrebe zbog širenja džihadističkih aktivnosti i napore saveza da smanji oslanjanje na strukture pod vodstvom ECOWAS-a, čak i dok se suočava s rastućim međunarodnim pritiskom.

Sjedinjene Države nedavno su proširile svoja ograničenja putovanja kako bi uključile zemlje povezane sa Savezom država Sahela. Burkina Faso, Mali i Niger sada podliježu potpunim ograničenjima ulaska, uključujući obustavu izdavanja viza, zbog sigurnosnih problema povezanih s tekućim terorističkim aktivnostima i izazovima u upravljanju.

Francuska nastoji ponovno učvrstiti svoj utjecaj u Sahelu produbljivanjem suradnje s državama članicama ECOWAS-a, posebno Nigerijom, nakon ranijeg povlačenja trupa. Ovaj napor dolazi usred zabrinutosti oko prodaje urana Rusiji i odlučujućeg doprinosa Francuske sprječavanju nedavnih pučeva.