Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih

Nekoliko ljudi je poginulo nakon što se mali privatni mlažnjak, Cessna C550, srušio nedugo nakon polijetanja u Statesvilleu u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina.

Nesreća se dogodila ubrzo nakon 10:15 sati po lokalnom vremenu, rekao je za CNN zamjenik načelnika okruga Iredell Bill Hamby. Točan broj poginulih u ovom trenutku nije poznat, dodao je.

Savezni izvor upoznat s nesrećom rekao je da je osoba povezana s NASCAR-om bila u avionu koji se srušio.

Mali zrakoplov bio je u vlasništu umirovljenog NASCAR vozača Grega Bifflea. Navodi se da je nekoliko ljudi poginulo, a nema službene potvrde da je Biffle bio među putnicima.

Breaking: Multiple deaths after a plane crash at Statesville Regional Airport in North Carolina. WSOC, a local news channel, reports that NASCAR driver Greg Biffle owns the plane, although it is unclear if he was on board. pic.twitter.com/nzZMhSg1Tm — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 18, 2025

Svjedokinja koja radi na aerodromu rekla je da je vidjela avion u plamenu nakon pada.

"Moj stol je okrenut prema mjestu gdje se to dogodilo. Samo sam sjedila ovdje, a onda sam čula glasan prasak i naš hangar se malo zatresao. Ustala sam da pogledam i tada sam vidjela plamen i vatru posvuda", rekla je Victoria, koja radi za zrakoplovnu tvrtku i zatražila je da je se predstavi samo imenom zbog zabrinutosti za privatnost.

Na kratkoj konferenciji za novinare danas poslijepodne, lokalne vlasti podijelile su malo informacija o nesreći. "Nemamo informacije ni o kakvom uzroku", rekao je upravitelj zračne luke John Ferguson.

Preliminarni podaci praćenja leta pokazuju da je Cessna Citation 550 napustila regionalnu zračnu luku Statesville oko 10 sati s piste 10, prešla oko osam kilometara, a zatim gotovo odmah skrenula lijevo natrag prema zračnoj luci. Zrakoplov se nije popeo više od 600 metara, prema FlightAwareu.

Istraga zrakoplovne nesreće je u tijeku.