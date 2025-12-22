VIDEO Raspašoj na božićnom domjenku sindikata ZET-a: Muškarac gol plesao na stolu, izbila brutalna tučnjava s bendom

Ovogodišnji božićni domjenak Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb mnogima će ostati u sjećanju. Naime, tulum je, između ostalog, obilježen plesom sa spuštenim hlačama i tučnjavom s bendom.

Sindikat, u kojem je velik broj ZET-ovih zaposlenika, organizirao je u Rugvici 19. prosinca skupštinu i domjenak za najmanje 460 uzvanika, a snimke s događaja proširile su se društvenim mrežama.

U jednom se videu vidi muškarac koji se popeo na stol, spustio hlače i pleše, a dio publike se smije i ohrabruje ga.

Iste se večeri, ispričali su svjedoci za Jutarnji list, više gostiju popelo na pozornicu i fizički napalo članove benda. Glazbenici su zadobili lakše ozljede, a jedan je član benda završio s težim ozljedama trupa i glave. Njegove ozljede uključuju šavove i podljeve na licu te prijelom nekoliko rebara.

"Što se tiče neželjenog događaja koji se dogodio, ovim putem Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb ograđuje se od djela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti", stoji u priopćenju Sindikata.

Snimke s domjenka možete pogledati OVDJE.