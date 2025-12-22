SAD pokrenuo potjeru za tankerom s naftom: Pri pokušaju zapljene dogodio se neočekivani obrat

Američka obalna straža u potrazi je za trećim tankerom za naftu u međunarodnim vodama u blizini Venezuele, nakon što je u protekla dva tjedna već zaplijenila dva.

Tanker Bella 1 plovio je prema Venezueli kada ga je presrela američka obalna straža. Vjeruje se da je tanker bio na putu da pokupi naftu, no pod američkim je sankcijama te američki dužnosnici smatraju ga dijelom tajne flote koja prevozi naftu iz sankcioniranih zemalja te je izdan nalog za njegovu zapljenu.

No kada su Amerikanci pokušali ući na brod, on se nije zaustavio, pa ga još nisu uspjeli zaplijeniti, te je za njime pokrenuta potjera, izvještava CNN.

Američki dužnosnik otkrio je neke detalje ove operacije te je rekao kako je tanker s naftom plovio pod lažnom zastavom te je postojao imao sudski nalog za njegovu zapljenu.

SAD je u posljednja dva tjedna zaplijenio dva tankera za naftu, posljednji u subotu kad su zaplijenili tanker Centuries.

“Sjedinjene Države nastavit će provoditi istragu o ilegalnom protoku sankcionirane nafte koja se koristi za financiranje narko terorizma u regiji“, objavila je američka ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem.

Presretanja tankera označavaju eskalaciju pritiska Washingtona na režim venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Prošli tjedan, Donald Trump naredio je zapljenu svih sankcioniranih tankera koji plove u ili iz Venezuele, zemlje s najvećim svjetskim rezervama nafte.

Washington optužuje Venezuelu da koristi novac od nafte za financiranje kriminala povezanog s drogom, dok Venezuela oduzimanje tankere, a time i nafte smatra krađom svojih prirodnih resursa.

"Ovi postupci neće proći nekažnjeno", rekla je u subotu venezuelska potpredsjednica Delcy Rodriguez, najavljujući da će podnijeti žalbu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i drugim međunarodnim organizacijama i vladama.

Osim tankera, SAD provodi i racije na plovila za koja se vjeruje da prevoze drogu.