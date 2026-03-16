Ukrajinskim tvrtkama je zabranjeno izvoziti svoje borbeno dokazane presretačke dronove u inozemstvo

Zanimanje za ukrajinske dronove presretače raste diljem Bliskog istoka, ali ukrajinska tvrtka Wild Hornets objasnila je da svoje presretačke dronove Sting još ne može prodavati u inozemstvo, jer ukrajinski zakon ne dopušta izvoz dronova.

"Naš je prioritet obrana Ukrajine. Izvoz dronova u ovom trenutku nije dopušten", rekao je glasnogovornik Wild Hornetsa Alex Roslin za portal The War Zone.

Roslin je dodao da je "ukrajinska vlada uključena u bilateralne razgovore s partnerskim državama o isporuci dronova", te rekao da bi njegova tvrtka odgovoriti na inozemnu potražnju, ako bi se trenutna pravila promijenila.

"U sklopu tih razgovora Wild Hornets je spreman ispuniti svaku potrebu koja bi mogla pasti na nas kako bismo pomogli strateškim partnerima Ukrajine, ako budemo pozvani na to", rekao je Roslin.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je rekao da su ukrajinski vojni stručnjaci već bili na Bliskom istoku kako bi podijelili iskustva stečena tijekom četiri godine ruskih napada dronovima Geran (ruska inačica iranskih dronova Shahed), dok je 11 država pokazalo zanimanje za te presretače i druge sustave za suzbijanje dronova.

Cijena kao najveći argument

Razlog za takvo zanimanje lako je razumjeti. Uz cijenu od približno 920 do 2300 eura po komadu, ti dronovi stoje tek mali dio iznosa potrebnog za presretače Patriot ili druge projektile koje upotrebljavaju Sjedinjene Države i njihovi saveznici. Cijena Patriot projektila, za usporedbu, iznosi 920.000 eura ili više.

Ukrjainski presretački dronovi se također proizvode lakše i brže od projektila zemlja-zrak. Ukrajinska postrojba Wild Hornets navodi da njihovi presretači, dovoljno mali da stanu u ruksak, mogu dosegnuti brzinu od oko 278 kilometara na sat.

Portal Military Times ističe da neki ukrajinski presretači objedinjuju toplinsko snimanje, radarsko praćenje i navođenje potpomognuto umjetnom inteligencijom, pri čemu čovjek preuzima upravljanje tek u posljednjim sekundama, iako je Roslin naglasio da dronovima Sting ručno upravljaju piloti.

Ograničenja postoje, ali zanimanje ne slabi

U objavi na platformi X, tvrtka Wild Hornets je odbacila tvrdnju Wall Street Journala da izravno pregovaraju sa Saudijskom Arabijom. Tvrtka je navela da taj izvještaj, koji se poziva na anonimne izvore, ne odražava njezino "sadašnje stajalište ni aktivnosti", iako priznaju da često primaju upite predstavnika s Bliskog istoka i iz Europske unije.

Agencija Reuters je zasebno izvijestila da i SkyFall, još jedan veliki ukrajinski proizvođač dronova, želi izvoziti jer je nadmašio kupovne mogućnosti Ukrajine. Ipak, ti presretači nisu zamjena za projektile zemlja-zrak srednjeg ili velikog dometa, jer pokrivaju manji prostor i više ovise o ranom upozorenju. Unatoč tome, njihova niža cijena i jednostavnije raspoređivanje održavaju potražnju na visokoj razini.