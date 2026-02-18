Witkoff istaknuo "značajan napredak" u pregovorima, stručnjaci tvrde: "Ovako se povećava vjerojatnost neuspjeha"

Ukrajina i Rusija danas će u Ženevi održati drugi dan mirovnih pregovora, uz posredovanje SAD-a. Prema ruskim izvorima, jučer je bilo poprilično napeto – za stolom su bili šest sati, a dojmovi su, čini se, podijeljeni.

Američki specijalni izaslanik Steve Witkoff rekao je da su razgovori "donijeli značajan napredak" u okončanju rata, no nade u napredak ostaju niske, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da "nije fer" što Donald Trump stalno od njegove zemlje traži kompromis, dodajući da "mir neće biti postignut ako se pobjeda preda Rusiji".

Trump je nedavno odgovornost prebacio na Ukrajinu i poručio: "Trebala bi što prije sjesti za pregovarački stol". Moskva još uvijek ustraje na zahtjevima za teritorij.

"Uspjeh predsjednika Trumpa u okupljanju obiju strana ovog rata donio je značajan napredak i ponosni smo što radimo pod njegovim vodstvom kako bismo zaustavili ubijanje u ovom strašnom sukobu", napisao je Witkoff na X-u nakon prvog dana razgovora, prenosi BBC.

Zelenski je istaknuo da ukrajinski narod ne bi prihvatio mirovni sporazum koji bi podrazumijevao jednostrano povlačenje ukrajinskih snaga iz istočne regije Donbas i da se od njih traže nesrazmjerni kompromisi u usporedbi s Rusijom.

Istaknuo je da su spremni suzdržati se od napada: "Ne treba nam rat. Spremni smo brzo krenuti prema vrijednom sporazumu o okončanju rata. Pitanje je samo za Ruse: što oni žele?"

Rusija okupira otprilike 20 % Ukrajine, uključujući velike dijelove istočne regije Donbas. Kremlj želi da Ukrajina preda ostatak regije, što je Ukrajina isključila.

Ukrajina tvrdi da snažna sigurnosna jamstva Zapada, uključujući SAD, moraju doći prije nego što se postigne bilo kakav dogovor s Rusijom.

Kritike o izaslanstvu: "Ovo nema puno smisla"

S ruske strane, glavni je pregovarač Vladimir Medinski, pomoćnik predsjednika Vladimira Putina. Pregovori se održavaju tjedan dana prije četvrte godišnjice potpune invazije Moskve na Ukrajinu, a posreduju Witkoff i Jared Kushner, zet američkog predsjednika. S obzirom na to da u isto vrijeme pregovaraju o iranskom nuklearnom programu, otvorilo se pitanje jesu li preopterećeni i dorasli zadatku, ali i o stvarnim izgledima da riješe bilo koju od dviju kriza.

"Čini se da je Trump više usmjeren na kvantitetu nego na kvalitetu, umjesto na težak i detaljan rad diplomacije. Baviti se objema temama istodobno na istom mjestu nema puno smisla", rekao je Brett Bruen, savjetnik za vanjsku politiku u Obaminoj administraciji, prenosi Reuters.

Regionalni dužnosnik blizak iranskom vodstvu rekao je da dvostruki dnevni red američkog tima u Ženevi dodatno pojačava sumnje u to je li Washington iskren u pogledu bilo kojeg od diplomatskih napora.

"Takav pristup nosi rizik od preopterećenja. To nalikuje na hitnu službu s dvama kritično bolesnim pacijentima i jednim liječnikom, koji nijednom slučaju ne može posvetiti trajnu pozornost, čime se povećava vjerojatnost neuspjeha", rekao je.

Neki stručnjaci navode da njih dvojica, obojica iz Trumpova svijeta njujorškog razvoja nekretnina, nemaju dubinu znanja i iskustva za sučeljavanje s iskusnim pregovaračima poput Araqchija i njihovih ruskih sugovornika, posebno u tako složenim sukobima. U Ženevi su i bez američkog državnog tajnika Marca Rubija, Trumpova glavnog diplomata.

Iz Bijele kuće odbacili su kritike, a iako su Witkoff i Kushner odigrali bitnu ulogu u sporazumima u Gazi, odnosno u diplomaciji između arapskih država i Izraela, pregovori s Iranom i Rusijom zasad nisu pokazali napredak.