Kremlj se oglasio nakon sastanka s Amerikancima. Zelenski zavapio: "Bojim se..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da strahuje da bi SAD mogao izgubiti interes za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije.

Zelenski je, na zajedničkoj konferenciji za medije s irskim premijerom Micheálom Martinom u Dublinu, rekao da ga ohrabruju dosadašnji američki napori u potrazi za rješenjem sukoba.

"Malo optimizma dao mi je tempo pregovora i interes američke strane. To pokazuje da se SAD ne povlači iz diplomatskog dijaloga, što je dobro", poručio je.

No na pitanje boji li se da bi Washington mogao izgubiti interes, odgovorio je: "Da, bojim se. Ako se netko od naših saveznika umori, strah me. Cilj Rusije je odvratiti Ameriku od ove situacije", prenosi Sky News.

Ukrajinski predsjednik oglasio se na društvenim mrežama nakon sastanka posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, Jareda Kushnera i ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvi.

Sastanak američkog izaslanstva s Vladimirom Putinom Foto: Afp

Ranije je najavio da se spreman ponovno se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Witkoff je Putinu trebao izložiti ažuriranu verziju plana za okončanje rata u koji su uključeni prijedlozi europskih čelnika.

Zelenski je, nakon sastanka, u izjavi na društvenim mrežama najavio da će Rustem Umerov, šef ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, i načelnik ukrajinskog glavnog stožera Andrij Hnatov pripremiti sastanak s predstavnicima Donalda Trumpa u SAD-u.

Rekao je da će ukrajinski dužnosnici u srijedu također izvijestiti europske predstavnike o informacijama koje su dobili od SAD-a o razgovorima u Moskvi.

Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025

Izvorni nacrt, koji su sastavili Witkoff i ruski izaslanik Kiril Dmitriev, naišao je na oštre kritike zbog pristranosti prema Moskvi te je ocijenjen kao dokument koji nagrađuje Kremlj za invaziju.

Ukrajina i dalje odbija bilo kakve zahtjeve za ustupanje teritorija te poručuje da svaki dogovor mora jamčiti njezin suverenitet i dugoročnu sigurnost.

Ruski čelnik Vladimir Putin optužio je europske čelnike da sabotiraju mirovni proces postavljanjem "apsolutno neprihvatljivih" uvjeta te pokušavaju prikazati Moskvu kao krivca za eventualni neuspjeh američke inicijative. Prema posljednjim informacijama iz Kremlja, Putin nije odbio američki prijedlog, piše Sky News.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je sastanak s američkim izaslanicima bio "prva razmjena mišljenja" te da je Putin prihvatio neke prijedloge, a druge odbio.

To je, rekao je, normalan dio pregovora. Dodao je da Rusija ostaje spremna na daljnje razgovore "onoliko često koliko bude potrebno" kako bi se pronašlo rješenje rata, ali nije želio ulaziti u detalje. Naglasio je da bi pregovori bili produktivniji bez javnih komentara.