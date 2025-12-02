Putin na sastanku s američkim izaslanicima. Oglasio se Zelenski: "Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da su najizazovniji elementi mirovnog plana pitanje teritorija i novca, misleći pritom na zamrznutu rusku imovinu u Europi, kao i sigurnosna jamstva, ali i da "sada više nego ikada" postoji šansa da se rat okonča, prenosi BBC.

Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Micheálom Martinom, Zelenski je rekao da je u ponedjeljak razgovarao s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom koji se u utorak sastaje u Moskvi s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da Ukrajina sada čeka rezultate tog sastanka.

"Reagirat ću prema tim rezultatima, ako osjetim da možemo računati na stvarni, konkretan dijalog sastat ćemo se", rekao je.

Ukrajinski predsjednik također je rekao da je s Martinom razgovarao o korištenju zamrznute ruske imovine te da je "krajnje vrijeme" da se ona iskoristi za podršku ukrajinskom ratu i naporima za obnovu.

Donald Trump i Volodimir Zelenski Foto: Afp

"Krajnje je vrijeme da se ona prebaci u Ukrajinu kako bismo mogli pouzdano osigurati i našu obranu i oporavak", jer će to "koristiti ne samo nama već i našim partnerima".

Dodao je da Ukrajina također računa na "snažna" sigurnosna jamstva i od SAD-a i od Europe.

O mirovnom planu rekao je da neke stvari "još uvijek treba razraditi", ali i kazao da SAD poduzima ozbiljne korake kako bi okončao rat "na ovaj ili onaj način".

Zelenski je otkrio da su se SAD i Ukrajina dogovorili o novom mirovnom sporazumu od 20 točaka. Ukrajinski predsjednik rekao je da je izvorni plan od 28 točaka koji su SAD predložile prerađen u novi sporazum nakon razgovora između dužnosnika, prenosi Independent..

"Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča", rekao je Zelenski.

Visoki ukrajinski izvor kazao je u utorak da bi se ukrajinsko izaslanstvo moglo u srijedu sastati s američkim izaslanikom Witkoffom i zetom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, nakon njihovih razgovora u utorak u Moskvi.

"Ukrajinska strana to ne isključuje i spremna je" sastati se s njima, rekao je za agenciju France presse taj izvor koji je želio ostati neimenovan.

Spomenuo je mogućnost sastanka u Bruxellesu gdje se u srijedu održava sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a.

Na sastanku neće sudjelovati američki državni tajnik Marco Rubio.

Marco Rubio Foto: Afp

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u utorak da je uvjeren da će američki napori za okončanje rata u Ukrajini uroditi plodom.

"Svi radimo na tome da se rat protiv Ukrajine okonča pravednim i trajnim mirom. Pozdravljamo napore Sjedinjenih Država i uvjeren sam da će ti napori dovesti do mira u Europi", rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara vanjskih poslova država članica NATO-a.

U Moskvi u utorak borave izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner i sastaju se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Želimo da se rat okonča sa suverenom Ukrajinom i da Rusija više nikad ne može napasti susjede", istaknuo je glavni tajnik, dodajući da je dosta posla na napravljeno na "sigurnosnom jamstvima" za Ukrajinu.

Sastanak američkog izaslanstva s Vladimirom Putinom Foto: Afp

Na pitanje o prvotnom američkom planu od 28 točaka u kojem se predviđa da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u, Rutte je rekao da je za proširenje Saveza potreban konsenzus država članica, a "konsenzusa o Ukrajini sada nema".

Rutte je rekao da su posljednjih mjeseci europski i kanadski saveznici osigurali milijarde dolara za kupnju američke opreme i naoružanja za Ukrajinu.

"Očekujem da će saveznici najaviti nove doprinose narednih dana”, rekao je glavni tajnik.

Prema inicijativi PURL (Popis prioritetnih zahtjeva Ukrajine), kojom saveznici iz NATO-a i drugi partneri financiraju i organiziraju nabavku američkog oružja, streljiva i vojne opreme za Ukrajinu, treba osigurati jednu milijardu mjesečno.

"Na dobrom smo putu, počeli smo u kolovozu s jednom milijardom mjesečno i do sada je osigurano četiri milijarde. Za sljedeću godinu trebamo također osigurati najmanje milijardu mjesečno za kupovinu osnovne opreme od SAD-a", rekao je Rutte.

Ministri vanjskih poslova država NATO-a razgovarat će u srijedu o mirovnim naporima za zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu te o jačanju obrambenih sposobnosti i odvraćanja.

Neuobičajeno je što na sastanku neće sudjelovati američki državni tajnik Marco Rubio.

"Ne želim izvlačiti nikakve zaključke iz njegove odsutnosti", rekao je Rutte.

"Ne sjećam se ničega sličnog u novijoj povijesti", rekla je bivša glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu, napomenuvši kako bi njegov izostanak odaslao pogrešan signal, posebno u vrijeme kada je potrebna tješnja koordinacija s europskim saveznicima po pitanju Ukrajine.

Umjesto Rubia, Sjedinjene Države će predstavljati njegov zamjenik Christopher Landau.