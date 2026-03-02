Jedna su od najsnažnijih oružanih skupina u regiji odanih Iranu: Zašto se Hezbolah uključio u sukob?

Ulazak Hezbolaha u sukob, započet američko-izraelskim napadom na Iran, prijeti ponovnim otvaranjem razornog jednogodišnjeg rata između Izraela i libanonske skupine, koji je završio primirjem prije 15 mjeseci.

Hezbolah, šijitska islamistička organizacija, jedna je od najsnažnijih oružanih skupina u regiji odanih Iranu.

Islamska Republika desetljećima je ulagala milijarde dolara u njegovo financiranje, obuku i opremanje kako bi se suprotstavljao Izraelu.

Hezbolah i Izrael više su se puta međusobno napadali otkako je skupina osnovana 1980-ih. Vodili su smrtonosni rat 2006. godine, a zatim ponovno 2023. - 2024., nakon što je Hezbolah raketirao izraelske položaje u znak potpore Palestincima, dan nakon smrtonosnog napada Hamasa na Izrael 7. listopada i početka izraelske vojne kampanje u Gazi.

Tijekom posljednjeg rata s Hezbolahom, izraelski napadi u Libanonu ubili su oko 4000 ljudi i ostavili više od 1.2 milijuna raseljenih, priopćio je Libanon. Izraelske vlasti navode da je poginulo više od 80 njihovih vojnika i 47 civila.

Hezbolah je u ratu znatno oslabljen, a njegova je vatrena moć smanjena. U okviru sporazuma o primirju iz studenoga 2024. pristao je na opsežno povlačenje iz južnog Libanona, iako je Izrael nastavio napadati ciljeve Hezbolaha za koje tvrdi da predstavljaju prijetnju, piše BBC.

Novi napad

Raketni i napad dronovima koje je skupina izvela u ponedjeljak, kao i izraelski odgovor, dovode primirje u pitanje, pa stanovnici sjevernog Izraela i Libanona s nelagodom razmišljaju hoće li se obnovljena neprijateljstva zadržati na ograničenoj razini ili ponovno prerasti u otvoreni rat.

Libanonska vlada zabranila je oružane aktivnosti Hezbolaha diljem zemlje, izjavio je premijer. Ta odluka predstavlja jedan od najizravnijih izazova dosada dugogodišnjem paralelnom autoritetu tog pokreta.

Hezbolah je u ponedjeljak ispalio rakete prema Izraelu bez konzultacija s državnim institucijama, čime je izravno potkopao službenu politiku vlade da izbjegne regionalnu eskalaciju.

I predsjednik Joseph Aoun i premijer Nawaf Salam taj su čin opisali kao kršenje libanonskog suvereniteta, upozorivši da bi mogao uvući zemlju u širi rat i Izraelu dati opravdanje za odmazdu.