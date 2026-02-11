VIDEO Napokon su dopustili vožnju ovom neobičnom cestom: Zabranjeno je voziti se vezan, a ima i stroga pravila oko brzine

Temperature na sjeveru Europe posljednjih su dana pale toliko nisko da stanovnici Estonije ponovno mogu automobilima prelaziti preko 20 kilometara zaleđenog mora koje povezuje dva najveća estonska otoka.

Takozvana "ledena cesta", koja spaja Saaremaau i Hiiumau na zapadu zemlje, između Baltičkog mora i Riškog zaljeva, službeno je otvorena u nedjelju. Već istoga poslijepodneva formirala se kolona vozila čiji su vozači čekali priliku da prijeđu ovu jedinstvenu zimsku prometnicu.

Odluka o otvaranju donesena je nakon što su lokalni stanovnici samoinicijativno počeli voziti preko zaleđene morske površine, pritom se izlažući ozbiljnoj opasnosti. Trajektne linije tjednima su otežano prometovale zbog temperatura koje su se spuštale i do -10 stupnjeva Celzija. Za oko 9.000 stanovnika Hiiumae, manjeg od dvaju otoka, veza sa Saaremaom, koji broji približno 31.000 stanovnika, od životne je važnosti – ondje odlaze u kupnju, na kavu ili voze djecu u školu.

Dolazak na veći otok ujedno znači i pouzdanu povezanost s estonskim kopnom.

Estonia set to open its first official ice road of the winter, linking the islands of Hiiumaa and Saaremaa across the frozen Baltic Sea. The 17km route offers a vital lifeline as ferry services remain suspended due to severe weather.



Authorities have warned against the dangers… pic.twitter.com/7xYDJNk59y — CGTN Europe (@CGTNEurope) February 8, 2026

Iako je ledena cesta otvorena iz nužde, gradonačelnik Hiiumae Hergo Tasuja ističe kako je riječ i o dijelu lokalne tradicije.

"Generacijama ljudi koji ovdje žive, osobito oni uz more, ljeti plivaju i plove", rekao je Tasuja. "Zimi im je, jednostavno, u krvi izaći na more" i zakoračiti na led.

Ledena cesta zapravo je jasno označen koridor preko zaleđene morske površine, na kojem su stručnjaci utvrdili da je led dovoljno debeo da može podnijeti težinu vozila, piše The Guardian.

No njezina priprema iznimno je zahtjevna, upozorava Marek Koppel, nadzornik održavanja cesta u estonskoj građevinskoj tvrtki Verston Eesti, zaduženoj za izgradnju i upravljanje ovom rutom.

Radnici svakih 100 metara mjere debljinu leda kako bi potvrdili da prelazi minimalnih 24 centimetra potrebnih za sigurnu vožnju. Uklanjaju neravnine i saniraju pukotine, dok se vremenske prilike i stabilnost ledene površine nadziru neprekidno. Ruta se, ovisno o uvjetima, po potrebi prilagođava.

Prometovanje je pod strogim pravilima. Vozila ne smiju biti teža od 2,5 tone, a dopuštene su samo dvije brzine – do 20 kilometara na sat ili između 40 i 70 kilometara na sat.

Vožnja brzinom između tih raspona može izazvati vibracije koje oštećuju led. Zaustavljanje je zabranjeno, vozila moraju održavati siguran razmak, a putnici ne smiju biti vezani sigurnosnim pojasom kako bi u slučaju nezgode mogli brzo napustiti automobil. Vrata vozila moraju se lako otvoriti.

Šodien atklāja šā gada pirmo 17 km ledus ceļu 🇪🇪Igaunijā starp Hījumā un Sāremā salām. pic.twitter.com/GtqL2Z4s8n — Nepareizais (@realNepareizais) February 8, 2026

"Cesta je bila u vrlo dobrom stanju, vožnja je bila jednostavna”, rekao je Alexei Ulyvanov iz Tallinna, koji je na otoke doputovao kako bi svojoj djeci pokazao "da je moguće automobilom prijeći preko mora".

Prema riječima gradonačelnika Tasuja, ledena je cesta posljednji put povezivala otoke prije osam godina. U međuvremenu su estonske zime bile preblage da bi se more dovoljno zaledilo.

Iz tvrtke Verston poručuju kako su ih vlasti angažirale i za otvaranje još dviju ledenih ruta tijekom ovoga tjedna, koje će povezati estonsko kopno s dvama manjim otocima.