Vlajčić objavio nove mjere u borbi s ASK-om: "Riječ je o oko 400 svinja..."

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je da se afrička svinjska kuga (ASK) proteklog vikenda širila isključivo unutar zona žarišta, nadziranja i ograničenja zaštite i da zasad zahvaća relativno malen broj svinja u usporedbi sa zemljama u okruženju te je najavio nove mjere.

Na konferenciji za novinare održanoj u Osijeku Vlajčić je također ocijenio da su u tim žarištima zaražena brojna gospodarstva te da se bolest svakodnevno pojavljuje na novim gospodarstvima u tim naseljima.

"Veterinarska struka kaže da nema smisla čekati da zaraza preuzme i sva preostala gospodarstva u koja nije još došla, dok istodobno postoji veliki rizik da nam se stvore nova žarišta i da jednostavno procuri na druga slobodna područja", kazao je ministar te ustvrdio da čekanje zasigurno ne spašava svinje u tim područjima.

S obzirom na takvu situaciju, ministar Vlajčić donio je naredbu o dodatnim mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika s ciljem zaustavljanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite hrvatskog svinjskog fonda, koja stupa na snagu odmah. Riječ je o intervenciji timova veterinarskih inspektora i veterinara, uz logističku potporu Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova u općinama Draž i Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji te Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji.

"Riječ je o ukupno četiristotinjak svinja, prijavljenih na gospodarstvima koja su ondje preostala", rekao je Vlajčić te dodao da se intervenira sada kako se bolesti ne bi stvorio prostor da se dalje proširi i kako se ne bi zarazila sva ostala gospodarstva te time otvorila nova žarišta.

Navodi da je procedura takva da inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja dosljedno provjeravaju stanje na tim gospodarstvima, odnosno tko se uskladio s propisanim biosigurnosnim mjerama. Podsjeća također da će vlasnici imati pravo na potpuno obeštećenje od države na sve one programe za koje su osigurana sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.

Sljedeći korak koji slijedi prema donesenoj naredbi, nakon ove četiri općine, jest obuhvat prstena s oko 300 najugroženijih gospodarstava koja se nalaze uz postojeća žarišta.

"Na tim gospodarstvima u sljedećim će danima biti pojačani nadzori koje smo najavili, doći će veterinari i veterinarski inspektori te će vlasnicima svinja dati konkretne preporuke. Svakom tom gospodarstvu i pisanim smo putem poslali obavijest u kojoj smo ih podsjetili na sve obveze koje im je prošlu jesen veterinar utvrdio kako bi podigli razinu sigurnosti svoga gospodarstva", istaknuo je ministar Vlajčić.

Novi rok od 10 dana za usklađivanje s propisima

Smatra da su svinjogojci imali dovoljno vremena uskladiti se s propisanim biosigurnosnim mjerama, no naglašava da im se sada daje novi rok od deset dana.

"To znači da u tom drugom prstenu na tristotinjak gospodarstava, ako se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od deset dana da uvedu zaštitu, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti i tako izbjegnu uklanjanje svinja. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Tko ispunjava pravila, nastavlja raditi, tko ima malu nesukladnost, ima još jednu priliku da ju otkloni u deset dana. Svinje se uklanjaju tek i nakon tog trenutka ako se i dalje ne usklade sa zakonom i biosigurnosti", poručio je Vlajčić.

Navodi također da su veterinari prošle jeseni obavili 20.414 pregleda, da su slane obavijesti i da se zaista stalno izlazi na teren.

"Ako se nakon osam godina edukacija, nakon tri godine upozoravanja, dodatnog roka od deset dana koji sam upravo najavio, ne usklade s pravilima, nažalost, neće nam ostaviti izbora i morat će se pristupiti uklanjanju svinja", upozorio je Vlajčić te naveo da žele eutanazirati i ukloniti što je moguće manji broj svinja.

Prema riječima ministra Vlajčića, veterinarska bi inspekcija u ovome tjednu trebala završiti nadzor, a rok je do 12. kolovoza.

"I nadzor na tih 300 gospodarstava kreće možda i paralelno s ovim, sukladno mogućnostima i broju timova koje budu osigurali, ali najkasnije nakon ovog prvog koraka, drugi korak kreće odmah. Rok od deset dana je od trenutka kad ih posjeti veterinarski inspektor", zaključio je Vlajčić.