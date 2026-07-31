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Vlasnik bordela otvoreno za DNEVNIK.hr: "Dođe poznati političar koji ima fetiš da ga žene tuku..."

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PišeSaša Vejnović, 03. kolovoza 2026. @ 10:27 komentari
Diablo, bordel u Austriji
Diablo, bordel u Austriji Foto: Petra Sokolić
Kada bi Darko Tomičić u Hrvatskoj imao klub poput Diabla, vrlo bi brzo završio u zatvoru. No u Austriji je prostitucija legalna i Darko je ondje samo još jedan poduzetnik. Za naš je portal ispričao kako se posve slučajno našao u poslu s prostitucijom.
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