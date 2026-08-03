Je li ovo novi oblik vaše produktivnosti?

Sjedate za stol kako biste se posvetili najvažnijem projektu dana, uzimate gutljaj kave, otvarate dokument i počinjete raditi. Istraživanja pokazuju da imate prosječno samo 13 minuta i 7 sekundi prije nego što poziv, poruka ili notifikacija prekinu vašu koncentraciju.

Takva je stvarnost modernog radnog okruženja, u kojem je duboka koncentracija postala rijedak luksuz. Microsoftov Work Trend Index pokazuje da se profesionalci danas suočavaju s čak 275 prekida dnevno, što znači da u prosjeku svake dvije minute stiže poruka, e-mail ili notifikacija .

Dodatno, istraživanje profesorice Glorije Mark sa Sveučilišta California Irvine pokazalo je da je nakon prekida potrebno više od 23 minute kako bi se osoba ponovno potpuno usredotočila na zadatak.

Jednostavna računica pokazuje da nešto ne funkcionira. Ako fokus traje tek 13 minuta, a za povratak duboke koncentracije treba više od 23 minute, produktivnost više nije pitanje brzine rada. Ključno postaje imati alate koji pomažu korisnicima da ostanu koncentrirani, učinkovitije upravljaju informacijama i obavljaju zadatke uz manje ometanja.

Upravo s tom filozofijom razvijen je HONOR Magic V6, uređaj koji spaja ultra tanki preklopni dizajn, veliki zaslon, vrhunske performanse, praktične AI mogućnosti i besprijekornu povezanost s različitim ekosustavima. Namijenjen je svima koji žele raditi, stvarati i ostati produktivni gdje god se nalazili.

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Stvoren za suvremeni mobilni način rada

HONOR Magic V6 pokazuje da preklopni pametni telefoni više nisu samo tehnološki atrakcija ili dizajnerski eksperiment. Oni postaju ozbiljan alat za produktivnost koji podržava svakodnevne poslovne zadatke, od pregleda dokumenata i video poziva do upravljanja zadacima, vođenja bilješki i korištenja umjetne inteligencije za učinkovitiju komunikaciju i stvaranje sadržaja.

Kada se otvori, uređaj otkriva veliki unutarnji zaslon od 20.19 cm koji pruža dovoljno prostora za istovremeni rad u više aplikacija. Vanjski zaslon zadržava praktičnost i osjećaj korištenja klasičnog premium pametnog telefona.

Za korisnike koji često rade u pokretu, HONOR Magic V6 donosi napredne mogućnosti multitaskinga kroz značajke Multi-Flex i Fast Flex, koje omogućuju istovremeni rad u čak tri aplikacije. Tako korisnici tijekom poziva mogu pregledavati prezentacije, označavati dokumente, uspoređivati informacije u više prozora ili odgovarati na poruke dok uređuju sadržaj.

Dodatnu fleksibilnost pruža podrška za stylus olovku na unutarnjem i vanjskom zaslonu, što olakšava vođenje bilješki, crtanje skica i preciznu interakciju s sadržajem na ekranu. Rezultat je uređaj koji donosi svestranost računala u praktičnom preklopnom formatu koji je lagan za nošenje i uvijek spreman za produktivan rad.

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Praktična umjetna inteligencija za svakodnevnu produktivnost

U središtu korisničkog iskustva nalazi se HONOR-ov AI ekosustav razvijen za stvarne potrebe korisnika, a ne za demonstraciju tehnoloških mogućnosti. Među ključnim AI funkcijama se ističu:

• AI Meeting Agent: Pomaže prije, tijekom i nakon sastanaka. Korisnicima olakšava organizaciju, pruža podršku u stvarnom vremenu te automatski generira sažetke nakon sastanka.

• AI Call Translation i AI Translation: Omogućuju jednostavniju komunikaciju na različitim jezicima i prirodnije vođenje razgovora bez jezičnih prepreka.

• AI Writing alati: Pomažu pri pisanju, uređivanju i doradi tekstova, ubrzavajući stvaranje kvalitetnog sadržaja.

• Integracija s Google Gemini: Omogućuje brzu AI pomoć pri planiranju, pisanju, pretraživanju informacija i svakodnevnim zadacima.

• Magic Portal i Magic Capsule: Pojednostavljuju rad između aplikacija, ubrzavaju pristup relevantnim informacijama i omogućuju lakši prijenos sadržaja.

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Zajedno, ove funkcije korisnicima pomažu brže organizirati informacije, izrađivati sažetke, uređivati dokumente, upravljati komunikacijom i poduzimati akcije bez nepotrebnih prekida.

Posebna prednost velikog unutarnjeg zaslona jest što AI alati ostaju vidljivi i dostupni unutar istog radnog okruženja i omogućuju korisniku nastavak korištenja umjetne inteligencije bez napuštanja zadatka na kojem trenutno radi.

Zahvaljujući tome, HONOR Magic V6 nije samo preklopni telefon s AI značajkama, već se pozicionira kao pravi AI centar za produktivnost, prirodno uklopljen u sastanke, komunikaciju, planiranje i stvaranje sadržaja tijekom cijelog dana.

Vrhunske performanse, povezanost i pouzdanost

HONOR Magic V6 pokreće MagicOS 10, a srce uređaja čini Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platforma koja osigurava vrhunsku razinu performansi za multitasking, komunikaciju i AI funkcionalnosti.

Za cjelodnevni rad zadužena je snažna HONOR Silicon-carbon baterija kapaciteta 6660 mAh, koja pruža iznimnu autonomiju unatoč ultra tankom kućištu. Uređaj podržava 80 W HONOR SuperCharge žično punjenje kao i 66 W HONOR SuperCharge bežično punjenje što omogućuje brzo nadopunjavanje baterije između sastanaka, poslovnih putovanja i svakodnevnih obveza.

HONOR je posebnu pažnju posvetio povezivosti s različitim uređajima pa zahvaljujući značajkama koje podržavaju suradnju s uređajima kao što su iPhone, Mac i Apple Watch korisnici mogu jednostavno prenositi datoteke, proširivati zaslone i neometano nastavljati rad na različitim platformama.

Tanak dizajn bez kompromisa

Unatoč elegantnom i laganom dizajnu, HONOR Magic V6 razvijen je za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu upotrebu. Ključne značajke njegove izdržljivosti uključuju HONOR Super Steel Hinge ojačani preklopni mehanizam, naprednu zaštitu zaslona kao i certifikate otpornosti IP68 i IP69 na vodu i prašinu.

Kombinacija prenosivosti, otpornosti i visokih performansi potvrđuje da je HONOR Magic V6 osmišljen ne samo kako bi impresionirao izgledom, već kako bi pouzdano pratio zahtjeve svakodnevnog poslovnog i privatnog života.

Pr (Foto: PR)

Vizija budućnosti preklopnih uređaja

S modelom HONOR Magic V6 tvrtka HONOR predstavlja jasnu viziju budućnosti preklopnih pametnih telefona, uređaje koji objedinjuju fleksibilnost velikog zaslona, produktivnost pokretanu umjetnom inteligencijom i vrhunske performanse u jednom elegantnom paketu. Za profesionalce, kreatore sadržaja i sve korisnike koji od svog pametnog telefona očekuju više, HONOR Magic V6 pokazuje da preklopni uređaj može postati prava mobilna AI radna stanica.

Boja, cijena i dostupnost

HONOR Magic V6 je dostupan kod ovlaštenih partnera u crnoj i crvenoj boji. Tijekom promotivnog razdoblja do 8. kolovoza 2026. godine, uz kupnju uređaja korisnici ostvaruju pravo na poklon paket koji uključuje HONOR CHOICE Projector Air Pro, HONOR preklopnu tipkovnicu, HONOR Magic Pen te 12 mjeseci besplatnog popravka zaslona. Za ostvarivanje prava na poklon paket potrebna je registracija na web stranici

Preporučena maloprodajna cijena iznosi 2.299 EUR, dok će kod pojedinih partnera tijekom promotivnog razdoblja promotivna cijena iznositi 1.999 EUR. Također, HONOR CHOICE Projector Air Pro dostupan je i u samostalnoj ponudi po cijeni od 199 EUR.