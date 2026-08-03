Otac iz Floride optužen za teško ubojstvo nakon šokantnog priznanja: "Mislio sam da će biti smiješno"

Amerikanac s Floride optužen je za teško ubojstvo nakon što je priznanjem šokirao javnost - tvrdio je da je mislio kako bi bilo "zabavno" upotrijebiti puhalo za lišće na svom tek rođenom sinu. Dječak je od posljedica teških ozljeda preminuo u bolnici.

James Westervelt (38) optužen je u četvrtak za teško ubojstvo, dvije godine nakon što je njegov šestomjesečni sin Kenneth preminuo u bolnici od posljedica stravičnog zlostavljanja.

Prema policijskom izvješću, stravičan incident dogodio se kada je dječak imao svega dva mjeseca. Westervelt je tada bezobzirno usmjerio snažan mlaz zraka iz puhala za lišće izravno u bebu navodno samo da bi se nasmijao.

Beba završila na aparatima za održavanje života

Beba je s teškim ozljedama hitno prevezena u bolnicu, gdje je stavljena na aparate za održavanje života. Unatoč naporima liječnika, maleni Kenneth preminuo je u kolovozu 2024. godine.

Službeni obdukcijski nalaz utvrdio je da je uzrok smrti bila tupa trauma glave i tijela uzrokovana snažnim poskakivanjem i trešnjom uslijed udara zraka.

Westervelt, koji se dosad suočavao s optužbama za teško zlostavljanje djeteta, dobio je preinaku prvotne optužnice iz običnog u teško ubojstvo. Nalazi se u pritvoru u okrugu Marion, a pred suca bi ponovno trebao stati u rujnu, piše New York Post.

Povijest problema s drogom i sukoba sa zakonom

Ovo nije prvi susret 38-godišnjaka sa zakonom. Prema sudskim spisima, Westervelt je u svibnju optužen i za posjedovanje metamfetamina te pribora za konzumaciju droga.

Optuženi i njegov odvjetnik, kao i Ured šerifa okruga Marion, zasad nisu odgovorili na upite medija za dodatni komentar o ovom nezapamćenom slučaju.