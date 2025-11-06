Vučić odbrusio veleposlaniku: "Ne možete vjerovati koliko sam se sada puta ugrizao za jezik..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u četvrtak ujutro i službeno primio izvješće o napretku Srbije na putu prema Europskoj uniji.



Izvješće mu je uručio šef europske delegacije u Srbiji, s kojim je Vučić održao i sastanak.

U izvješću se ističe da je provedba reformi usporena, te se posebno naglašava nužnost promjena na području pravosuđa, vladavine prava, ljudskih prava i slobode medija.

Aleksandar Vučić Foto: Vijesti u 17

Veleposlanik EU u Srbiji Andreas von Beckerath je poručio da približavanje Srbije Europskoj uniji ovisi isključivo o Srbiji samoj. "To nije dokument za kritike, nego ogledalo koje reflektira i napredak i područja gdje je još uvijek potreban značajan napor".

"Vi ste rekli da je to ogledalo, a ja bih rekao da je to vaše mišljenje i vaše viđenje, svakako ne ogledalo. Ja se trudim da vam iskreno kažem, ne možete vjerovati koliko puta sam se sada ugrizao za jezik da ne kažem različite stvari. I trudim se i obećao sam da ću samo lijepo govoriti o EU", odgovorio je Vučić.