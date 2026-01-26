Vučić napao premijera i ministre: "Ili će raditi ili ih promijenite, ili ću to učiniti ja!"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je tematskoj sjednici Vlade Srbije koja se u Beogradu održala u nedjelju. Vučić je stigao na poziv premijera Đure Macuta, no u obraćanju u svom stilu, nije štedio ministre koji su se okupili na sjednici.

Vučić se dotaknuo brojnih političkih i ekonomskih tema u zemlji i svijetu, a od ministara je zatražio da rade puno više i odgovornije.

"Štitim interese Srbije”, rekao je govoreći u prošlotjednom sudjelovanju na Ekonomskom forumu u Davosu. “Svijet ide prema daljnjoj fragmentaciji i sukobima i to više nije podjela između Zapada i ostatka svijeta. To je stalan i trajan proces, koji se neće smiriti. Nastavit će se i možemo očekivati sukobe. Svijet 2026. neće biti mirniji, već problematičniji", istaknuo je, pa dao upute premijeru Macutu.

"Recite ministrima da nema praznika i vikenda. Ili će raditi ili ćete vi preuzeti inicijativu da ih promijenite, ili ću to učiniti ja. Narod nije izabrao Vladu da ih vidi na egzotičnim destinacijama, već da radi”.

Kritičan je bio i kad se govorio o novom izvještajima o razvoju korištenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe i razvoj strategije, u vrijeme kad se Srbija suočava s energetskim izazovima. Najviše su ga zabrinuli rokovi.

"Zamislite da vam kažem da izradite strategiju za alate koji su nam potrebni. Dvije godine, dok to dobijemo, to su još četiri godine, pa ćemo za šest godina biti spremni braniti zemlju. Nemojte mi ljudi pričati, ja sam u državi dulje od svih vas ili većine vas. Znam kako država funkcionira, znam svako ministarstvo, znam svaku upravu, znam sve", naglasio je Vučić.

"Pitam zašto nemamo medicinske usluge, kažu da nisu uzeli najam. Znate mi govoriti da ne možemo spasiti ljude jer netko nije uzeo najam. Nemojte spavati, prvo riješite problem. Vi ste imenovani da riješite problem", upozorio je premijera pa ga prozvao zbog privilegija. "Sram te bilo, a imat ćeš vozača, živjeti dobar život. Tajnica, kombinacija, sve. Ne znaš o čemu se radi? Znaš isto što i ja, premijeru".

Nije bio zadovoljan niti zbog velikih lista čekanja u zdravstvu, kao ni zbog angažmana ministara na terenu.

"Uz sve svoje obveze, ja posjećujem više općina nego svi vi zajedno. Zašto ste se vezali za urede u Beogradu?", rekao je između ostalog i još jednom pozvao ministre da riješe problem s opskrbom električnom energijom ili će biti smijenjeni.

“Spremite se za sedam, osam dana. Posijecite drveće. Ljudi moraju imati struju. Činjenica da je netko iracionalan ponekad nema nikakve veze s odlukama koje donosite", izrazio je svoje nezadovoljstvo radom ministara. "Što nismo učinili? Zakasnili smo. Nijedno pitanje nije zlonamjerno, ali nijedno od njih nema odgovora i neće ih biti", prenosi Telegraf.rs.

"Molim vas, ovo je godina kada će nas svaki drugi dan iznenađivati vijesti gdje će biti bombardirani. Moramo preživjeti, moramo biti spremni i raditi. Bježite, hajde, na teren sada, neka ljudi psuju, ali neće kad vas vide kako se borite. Samo to žele vidjeti. Ljudi neće htjeti da objavite sliku sa Sejšela, Maldiva i Londona. Molim vas, shvatite to napokon", naglasio je Vučić.