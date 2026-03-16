Alarm u Parizu: Rafaleima ponestaje raketa, uništava ih jeftino oružje

Francuska vojska suočava se s neočekivanim problemom koji izaziva napetosti u Parizu.

Borbeni avioni Rafale, koji od početka američko-izraelskog napada na Iran sudjeluju u presretanju iranskih dronova na Bliskom istoku, ostaju bez raketa. To otkriva ozbiljnu slabost europskih obrambenih kapaciteta – nedovoljne zalihe streljiva za dugotrajnije operacije.

Oko 900 francuskih vojnika raspoređeno je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon što je početkom ožujka iranski dron pogodio francusku pomorsku bazu u Abu Dhabiju, Francuska je poslala dodatne borbene zrakoplove Rafale u zračnu bazu Al-Dhafra.

Rafalei su već sudjelovali u presretanju neprijateljskih ciljeva, ali svako obaranje troši skupe projektile. Upravo tu nastaje problem: tempo potrošnje daleko je veći nego što su planeri predvidjeli, piše L'Essentiel de l'Eco.

MICA projektili na izmaku

Razmjeri iranske prijetnje naglašavaju veličinu izazova. Ministarstvo obrane Emirata izvijestilo je o presretanju 161 od 174 otkrivenih balističkih projektila, 8 od 8 krstarećih projektila i obaranja 645 od 689 lansiranih dronova. Ove brojke otkrivaju industrijske razmjere ofenzive osmišljene da svlada neprijateljsku obranu samom količinom napada.

Francuski Rafale u tim misijama najčešće koriste projektil MICA zrak-zrak. Riječ je o sustavu koji se proizvodi u Francuskoj, a njegova nova generacija – MICA NG – trebala bi postupno ući u operativnu uporabu između 2026. i 2031. godine.

Međutim, tranzicija između stare i nove generacije stvorila je opasnu "prazninu". Dio starih projektila već je potrošen ili povučen, dok novi stižu sporije nego što operativne potrebe zahtijevaju. Francuska je zato morala čak obnoviti oko 300 starijih projektila kako bi produžila njihov vijek trajanja.

Skupi projektili protiv jeftinih dronova

Dodatni problem je ekonomija modernog ratovanja. Procjene pokazuju da iranski napadački dronovi koštaju oko 3500 eura, dok projektil MICA može doseći cijenu od oko 600.000 eura, a u nekim procjenama i do 1,5 milijuna eura.

To znači da se za uništavanje jeftinih ciljeva koristi oružje koje je daleko skuplje. Takav model obrane može funkcionirati kratkoročno, ali dugoročno postaje financijski i logistički neodrživ.

Potraga za jeftinijim rješenjima

Francuska vojska traži alternative koje bi omogućile borbu protiv dronova bez trošenja skupih projektila. Mogućnosti postoje, ali nijedna trenutno nije operativna.

Među opcijama su laserski vođene rakete koje bi ispaljivali iz Rafalea ili sustavi kratkog dometa, poput FZ123 tvrtke Thales Belgium, koji mogu stvoriti "čelični zid" protiv rojeva dronova.

Dugoročno rješenje mogao bi biti laserski sustav SYDERAL, razvijen u suradnji više francuskih obrambenih kompanija. No očekuje se da će postati operativan tek oko 2030. godine.

Industrija ubrzava, ali ne dovoljno brzo

Europski proizvođač projektila MBDA povećao je proizvodnju za oko trećinu i planira dodatno povećanje kapaciteta. Tvrtka je pokrenula investicijski plan vrijedan 2,4 milijarde eura i zapošljava tisuće novih radnika.

Ipak, proizvodnja projektila i dalje traje više od dvije godine, što znači da industrija ne može brzo nadoknaditi potrošene zalihe u slučaju intenzivnih operacija.

Te su se napetosti brzo proširile na najviše razine vlasti. Premijer Sébastien Lecornu, bivši ministar oružanih snaga i arhitekt doktrine ratnog gospodarstva, pozvao je Združeni stožer, Glavnu upravu za naoružanje (DGA) i upravu MBDA-e u Matignon. Dana 11. ožujka također je sazvao predsjednike relevantnih parlamentarnih skupina i odbora kako bi ih obavijestio o "stanju prijetnje i francuskom pozicioniranju". Emmanuel Macron također je najavio raspoređivanje nosača zrakoplova Charles de Gaulle u istočno Mediteran, u stavu koji je opisao kao "strogo obrambeni".

Lekcija za Europu

Kriza sa zalihama projektila otvara šire pitanje sposobnosti europskih vojski da vode dugotrajan sukob. Iako Francuska posljednjih godina govori o "ratnoj ekonomiji", stvarnost pokazuje da proizvodni kapaciteti i logistika još nisu prilagođeni novoj sigurnosnoj situaciji.

Sukobi niskog intenziteta već sada troše zalihe koje su bile planirane za mnogo ozbiljnije scenarije. A ako bi se takav tempo operacija nastavio, francuska vojska mogla bi se suočiti s ozbiljnim nedostatkom ključnog streljiva.