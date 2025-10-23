Obavijesti Foto Video Pretražite
IMA NEKA TAJNA VEZA

Vučić o informaciji da je napadač na Ćacilend bio dva mjeseca u Hrvatskoj: "Vratio se 17. listopada, tamo mu živi..."

23. listopada 2025. @ 09:27
Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Foto: Afp
Pucnjavu i požar u Ćacilendu Aleksandar Vučić je razrješio već malo iza podneva pokazivši snimku pucnjave i priznanje napadača. No, novinare je zanimala i napadačeva veza s Hrvatskom.
Vučić o napadu ispred Skupštine: "Stravičan teroristički napad", napadač došao izvana, pronađeno više oružja
IMA NEKA TAJNA VEZA
Vučić o informaciji da je napadač na Ćacilend bio dva mjeseca u Hrvatskoj: "Vratio se 17. listopada, tamo mu živi..."
