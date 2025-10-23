Vučić o informaciji da je napadač na Ćacilend bio dva mjeseca u Hrvatskoj: "Vratio se 17. listopada, tamo mu živi..."

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da se ništa neće dogoditi 1. studenog, kada su studenti u blokadi najavili prosvjed i zatražili uklanjanje Ćacilenda.

"Rade to zbog nečeg drugog. Uspjeli su 'objasniti' ljudima koji nisu htjeli čuti što se danas ovdje dogodilo, uspjeli su im 'objasniti' da su ljudi ovdje vjerojatno krivi“, rekao je Vučić novinarima ispred Narodne skupštine, gdje se pridružio stranačkim simpatizaerima koji su se okupili kako bi podržali Milana Bogdanovića, koji je danas ranjen u napadu ispred Skupštine.

Kritizirao je neke medije koji su cijeli dan izvještavali da je "napadač iz Ćacilelanda" te je napomenuo da napadač nije iz Cacilelanda, već da je došao izvana i izvršio napad na Ćacileland.

"Ali to su sve mali trikovi koje svatko u različitim segmentima i u medijskom dijelu obojene revolucije u nekom drugom uvijek koristi. Mali, ne veliki i ne odlučujući, ali uvijek postoje. I stvarno ne želim odgovarati tim oštrim riječima. Na kraju, kao što bih vam rekao, možda su u pravu za sve to. Ali sve bolnice, sva rodilišta, svi znanstveno-tehnološki parkovi, sve ceste, željeznice, svi mostovi nisu oni izgradili, nego mi. I ponosan sam na to“, rekao je Vučić.

Na pitanje kako je Milan, Vučić je rekao da se Milan osjeća dobro te da je snažan i hrabar čovjek. Vučić ga je stigao i posjetiti u bolnici i složiti objavu za društvene mreže, iako je posjeta bila dozvoljena samo članovima obitelji.

"Rekao je - nije to ništa. Iako je operacija bila komplicirana", rekao je Vučić.

Dodao je da su liječnici obavili svoj posao i da je ponosan na njih, kao i na Milana.

Napadač s vezama u Hrvatskoj

Na pitanje je li točno da se napadač vratio nakon dva mjeseca iz Hrvatske i da li tu postoji neka veza, Vučić je rekao kako nije spreman dovoditi to u vezu, piše Telegraf.

"Mi činjenice ispitujemo, ako se ne varam 17. se vratio, ali mislim da mu tamo supruga živi, tako da ne bih ulazio u takve stvari, bilo bi neozbiljno i ponašao bih se baš kao i blokaderi, što sebi ne mogu dopustiti", dodao je Vučić.

Predsjednik Srbije je također rekao da je u kući napadača pronađeno još oružja i streljiva. Na ranijoj konferenciji za novinare Vučić je informirao javnost da je napadač osoba koja je 16 godina radila u sigurnosnom sustavu.

Podsjetimo, Vladan Anđelković (70) osumnjičen je za pokušaj ubojstva Milana Bogdanovića (57) i izazivanje opće opasnosti. Naime, najprije je upucao muškarca, a zatim izazvao požar uz pomoć karnistera goriva s kojim je došao na lokaciju.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, i to nekoliko puta ponovio tokom dana, da se ispred Doma Narodne skupštine dogodio stravičan teroristički napad.