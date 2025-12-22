Sablasna ideja: Ljude želi smjestiti u zatvor okružen opasnim predatorima

Izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir predložio je osnivanje pritvorskog centra okruženog krokodilima za palestinske zatvorenike, izvijestili su u nedjelju izraelski mediji.

Izraelska zatvorska služba (IPS) preispituje ono što je opisala kao neobičan prijedlog za sprječavanje pokušaja bijega iz zatvora, piše Channel 13.

Ben Gvir tu je ideju predstavio tijekom nedavnog sigurnosnog brifinga s glavnim povjerenikom IPS-a Kobijem Yaakobijem. U izvješću se navodi da je predložena lokacija u blizini Hamat Gadera, odmarališta s termalnim izvorima na sjeveru Izraela na okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni. Prema izraelskim medijima, odmaralište već ima kontrolirano stanište aligatora, a krokodili bi bili smješteni u ograđenom prostoru kako bi se spriječili pokušaji bijega.

Krokodili u Hamat Gaderu u Izraelu Foto: Getty Images

Orly Noy, predsjednica izraelske organizacije za ljudska prava B'Tselem, rekla je da je plan "još jedan groteskni primjer kanibalske faze u kojoj se Izrael trenutačno nalazi".

"Desetljećima Izrael kopa rovove, gradi zidove, ograde i vrata, no osjećaj sigurnosti ljudi i dalje se pogoršava. Pokušat će bilo što prije nego što pokušaju pravdu i mir. Možemo se samo pitati što će biti sljedeća faza nakon ovoga", rekla je Noy za Middle East Eye.

"Jedino što je preostalo je pucnjava na ljude po danu na ulicama. Mislim da osim toga trenutačno nije ostalo puno toga", dodala je.

Pogubljenje palestinskih zatvorenika

Prijedlog o zatvoru okruženom krokodilima dolazi u trenutku kada se očekuje da će izraelski parlament glasati o zakonu koji je predložio Ben Gvir, a kojim bi se omogućilo pogubljenje palestinskih zatvorenika optuženih za planiranje ili izvođenje napada.

Prijedlog zakona izvorno je bio namijenjen tome da sucima omogući izricanje smrtne kazne Palestincima osuđenima za ubojstvo Izraelaca na takozvanim nacionalističkim osnovama.

Zakon se ne bi primjenjivao na Izraelce koji ubijaju Palestince pod sličnim okolnostima.

Novi dodatak koji je Ben Gvir najavio ranije ovog tjedna proširuje nacrt zakona kako bi uključio one optužene za počinjenje napada 7. listopada 2023., koji će dobiti smrtnu kaznu kao "obaveznu kaznu".