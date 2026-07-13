Osuđen vozač iz pljačke u kojoj je ubijena tinejdžerica: Dobio doživotni zatvor

Mladić koji je vozio automobil za bijeg tijekom neuspjele pljačke na Floridi osuđen je na doživotni zatvor zbog sudjelovanja u ubojstvu 15-godišnje Kayle Rincon-Miller. Sudac okruga Lee odbio je njegove posljednje zahtjeve, a osuđeni se na izricanju presude izravno obratio obitelji žrtve.

18-godišnji Thomas Stein, proglašen je krivim za teško ubojstvo i tri pokušaja ubojstva zbog zločina iz ožujka 2024. godine. Prema odluci suda, nakon 15 godina steći će pravo na reviziju doživotne kazne radi procjene rehabilitacije, no nakon toga u svakom slučaju mora odslužiti još 45 godina uzastopne kazne za oružanu pljačku.

Tragedija se dogodila kada se 15-godišnja Kayla s prijateljicama vraćala iz kina. Presreli su ih Christopher Horne i Thomas Stein s namjerom da ih opljačkaju, a djevojka je pritom smrtno stradala od hitca iz vatrenog oružja.

Osuđeni je na sudu tvrdio da nije znao za plan o pljački djevojčica te da je mislio kako idu provaljivati u automobile. Priznao je da je vozio automobil, ali je naglasio da on nije povukao okidač, piše Unilad.

"Moja reakcija i bijeg s mjesta događaja odigrali su veliku ulogu u pomaganju počiniteljima. Znam da to nisu bile moje namjere, ali to ne mijenja činjenicu da je jedan život ugašen i da su nevini ljudi zauvijek traumatizirani", rekao je Stein okrećući se obitelji i prijateljicama žrtve. Dodao je da je sjedanje za volan bio čin čiste sebičnosti zbog kojeg žali svaki dan.

Suđenje suučesniku Christopheru Horneu vodi se u odvojenom postupku.