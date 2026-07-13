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Osuđen vozač iz pljačke u kojoj je ubijena tinejdžerica: Dobio doživotni zatvor

PišeS. K., 13. srpnja 2026. @ 16:00 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog ubojstva tinejdžerice.
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