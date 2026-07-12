Kakvo nas vrijeme sutra čeka? Nastavlja se vruće ljeto, ali stižu i pljuskovi

Nastavlja se sunčano, vruće ljeto.

Nakon jačih nestabilnosti koje su se ponegdje manifestirale i u izraženijim grmljavinskim pljuskovima atmosfera će biti nešto mirnija, mada i dalje neće biti baš posve stabilno. To je inače vrlo uobičajena situacija u ovom dijelu godine. Tlak zraka malo je povišen, sa Sredozemlja se prema nama gura vrući zrak pokušavajući se probiti što dublje u europski kontinent. Mi smo tu negdje još uvijek na granici jačih vrućina. U takvim okolnostima često je dovoljna i manja količina hladnijeg, vlažnog zraka, uglavnom takav stiže sa sjeverozapada i sjevera po visini, da se stvore uvjeti za ljetne pljuskove. Poneki je moguć na istoku zemlje, a potom prema sredini tjedna i drugdje u unutrašnjosti. Na Jadranu će se zadržati suho, također sunčano, vruće, ali sredinom tjedna i vrlo vruće.

Ujutro, uz pretežno sunčano vrijeme bit će ugodno, u kopnenom području uz temperaturu između 13 i 18 stupnjeva, na moru većinom od 20 do 24. U Slavoniji će pri tom puhati umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu u početku slaba do umjerena bura.

Vrijeme u ponedjeljak

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne sunčano, a bit će i vruće. Sredinom dana prolazno će zapuhati umjeren jugozapadnjak, uz koji će dnevna temperatura porasti preko 30 stupnjeva, najčešće do 32.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu malo nestabilnije. Isto sunčano i vruće, no uz dnevni razvoj oblaka može biti i ponekog pljuska. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti oko 30 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Na moru ujutro malo bure, danju će uz obalu puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Mjerit će se 30ak stupnjeva, u gorju malo ispod, na moru malo iznad.

I u Dalmaciji će i dalje prevladavati sunčano i također vruće. Ujutro bura, a potom će okrenuti na umjeren i jak sjeverozapadnjak, ponegdje uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura se i ovdje očekuje između 30 i 32 stupnja.

Temperatura mora je uglavnom između 24 i 26, ugodno je za kupanje. UV indeks će u nizinama unutrašnjosti biti visok, a u gorju i na Jadranu vrlo visok.

U utorak poslijepodne i navečer uz porast naoblake u kopnenom području su mogući pljuskovi s grmljavinom, kojih može biti i tijekom srijede. U četvrtak stabilnije. Svih dana bit će vruće, iako će puhati slab do umjeren vjetar sa sjevera. Jutra postupno toplija, dok se dnevna temperatura drži stabilno na 32 stupnja u većini kopnenih krajeva.

Na Jadranu će se zadržati sunčano i vruće, dok će sredinom tjedna sve češće će biti i vrlo vruće. Tek povremeno umjerena naoblaka, no uglavnom će ostati suho. U utorak će puhati jugozapadnjak, a u srijedu i četvrtak bura i sjeverozapadni vjetar.

Ukupno, tjedan izgleda dosta sunčano, uz nastavak vrućine. Posebno vruće bit će na moru, dok kopneni krajevi sljedećih dana mogu očekivati i poneki poslijepodnevni pljusak.