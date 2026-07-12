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Kakvo nas vrijeme sutra čeka? Nastavlja se vruće ljeto, ali stižu i pljuskovi

PišeDNEVNIK.hr, 12. srpnja 2026. @ 20:45 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Nastavlja se sunčano i vruće ljeto, na kopnu uz moguće pljuskove. Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja.
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