Volodimir Zelenski smijenio je zapovjednika Združenih snaga Ukrajine Eduarda Moskaljova. Ne zna se je li to nastavak antikorupcijske čistke.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je iznenada najvišeg vojnog zapovjednika koji je rukovodio Združenim snagama Ukrajine, general bojnika Eduarda Moskaljova.

Dekret Zelenskog objavljen je u nedjelju, a razlozi za smjenu nisu poznati.

General-bojnik Moskaljov imenovan je na tu poziciju prošlog ožujka. Zajedničke snage su angažirane u borbama u regiji Donbas na istoku zemlje.

