Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokazao je televizijskim novinarima privremeni smještaj u kojem, kako kaže, živi od početka rata.

"Ovdje živim", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u filmu novinara Dmitra Komarova koji je u petak emitiran na ukrajinskoj televiziji 1+1, piše u nedjelju agencija dpa.

Zelenskij je kazao da je tamo bio i kada je 24. veljače 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu.

Ukrajinci razotkrili neuspjeh ruske ofenzive kod Bahmuta. S druge strane bojišnice svađe između vojske i Wagnera: Koga ugrožava Prigožin?

Isječak filma na Twitteru je objavio i savjetnik za unutarnjepolitička pitanja ukrajinskog predsjednika Anton Geraščenko.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf