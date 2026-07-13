Novi podaci otkrili u kojem sektoru je Hrvatska među najboljima u EU: "Ponovno je u zamahu..."

Gotovo svaki peti radnik u Hrvatskoj zaposlen je u industrijskom sektoru.

Pokazuje to nova Eurostatova publikacija, unatoč uvriježenom mitu o zemlji mrtve industrije i vječnog turizma. Možda i nije sve tako sivo.

"Hrvatska industrija je ponovno u zamahu, kao što smo svjesni proteklih godina i svih kriza koje su se događale, zemlje koje nisu u stanju proizvoditi ključne komponente, stvari, pa i recimo prehrambene proizvode i prehrambene industrije su vrlo ranjive", kazao je ministar financija Ante Šušnjar.

Hrvatska industrija Foto: Dnevnik Nove TV

Pod industrijom se podrazumijeva sve – od prerađivačke proizvodnje, poput prehrambene, metalne i kemijske, do rudarstva, energetike i vodoopskrbe. U tom sektoru radi 18,4 posto zaposlenih, što Hrvatsku svrstava na sedmo mjesto u Europskoj uniji.

Istodobno, u uslužnom sektoru radi ispodprosječan broj radnika, što nas stavlja na 20. mjesto među 27 država.

"Hrvatska industrija zasigurno nije nestala, samo je pitanje u kojem je stanju. Dakle većina onih industrijskih pogona koji su nastali prije 100 godina su i opstali, međutim oni industrijski pogoni koji su građeni 60-ih godina, mnogi su nestali jer su bili potpuno pogrešno projektirani", poručio je ekonomski analitičar Damir Novotny.

A u kakvom je industrija stanju, Dnevnik Nove TV doznao je izravno od proizvođača metalnih proizvoda.

"Najveći problemi za nas u industriji su pronalazak ozbiljnih projekata s kojima možemo izlaziti na vanjska tržišta. Konkretno, znam sedam firmi koje su u našem sektoru ugasile svoju proizvodnju unazad dva mjeseca", poručio je poduzetnik Tomislav Ivanić.

Hrvatska industrija Foto: Dnevnik Nove TV

Dok tvornice traže radnike, Hrvatska ih gubi. U posljednjih 10 godina izgubila je 7,3 posto stanovništva. Lošije stoji samo Bugarska, dok je broj stanovnika Europske unije istodobno rastao.

"Hrvatska dakako ne može s manjim brojem stanovnika ostvariti značajnije stope ekonomskog rasta", smatra Novotny.

Ali u tome možda uspije, industrija, koja je ponovno u zamahu.