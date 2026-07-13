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Novi podaci otkrili u kojem sektoru je Hrvatska među najboljima u EU: "Ponovno je u zamahu..."

PišeRoko Kalafatić, DNEVNIK.hr, 13. srpnja 2026. @ 22:05 komentari
Hrvatska industrija
Hrvatska industrija Foto: Dnevnik Nove TV
Novi podaci Eurostata pokazuju da je Hrvatska pri samom vrhu Europske unije po udjelu zaposlenih u industriji. No iza brojki kriju se i problemi na koje upozoravaju gospodarstvenici.
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