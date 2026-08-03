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Kriza s vodostajima u Europi: Ugrožena opskrba strujom i logistika od Dunava do Rajne

PišeHina, 03. kolovoza 2026. @ 13:30 komentari
Nizak vodostaj Dunava u Budimpešti
Nizak vodostaj Dunava u Budimpešti Foto: Afp
Rekordno niski vodostaji europskih rijeka uzrokovali su gašenje i smanjenje rada nuklearnih i hidroelektrana te poremetili teretni promet, prisiljavajući zemlje na skup uvoz struje i promjenu praksi.
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