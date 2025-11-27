Vojnić upozorila na stanje u Srbiji: "Šalje se poruka da su hrvatska djeca građani drugog reda"

Predstavnica hrvatske zajednice u Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić (HDZ) upozorila je u četvrtak kako je stanje Hrvata u Srbiji danas ispod razine međunarodnih standarada i nastavlja se pogoršavati.

"Nijedna od tema koje sam otvarala u proteklih godinu dana, nije riješena, naprotiv, situacija se dodatno zaoštrava", rekla je zastupnica u saborskom govoru na slobodnu temu, spominjući slučaj dječjeg vrtića u Tavankutu, optužbe na račun Hrvatske te "brendiranje mržnje".

Navela je kako se slučaj vrtića u Tavankutu, koji je izgradila hrvatska Vlada, ne rješava, a institucije Srbije ostale su gluhe.

"Umjesto rješavanja problema, naši odgajatelji i dalje dobivaju otkaze ugovora, a roditelji koji su tražili upise na hrvatskom jeziku dobivaju pismeni odgovor da im je zamolba usvojena, ali su primljeni na program na srpskom i bunjevačkom jeziku", rekla je zastupnica.

Naglasila je kako se u predmetnom pitanju ne radi o jednom objektu, nego je to pitanje poštivanja manjinskih prava i vjerodostojnosti države Srbije prema međunarodnim obvezama.

Traži da se ovaj slučaj ne promatra kao lokalni incident, nego kao veliki signal. "Ako se problem u Tavankutu ne riješi, šalje se poruka da su hrvatska djeca građani drugog reda", upozorava Vojnić i ističe da da to pitanje mora biti podignuto na višu političku razinu.

Zastupnica navodi i kako predsjednik Republike Srbije mjesecima izgovara teške i neutemeljene optužbe na račun Hrvatske, uključujući i hrvatsku energetsku infrastrukturu.

Optužuje JANAF, hrvatsku državu i politiku bez i jednog dokaza, a takve optužbe nikad ne upućuje prema Rusiji, kazala. Ako postoji problem, neka ga Srbija iznese kroz institucije, ali prestanite koristiti Hrvatsku kao dnevno-političku metu, poručila je.

Govoreći o "brendiranju mržnje", Vojnić pojašnjava kako se riječ Hrvatska i Hrvat već nekoliko godina u Srbiji povezuju sa riječju ustaša.

Ispred Narodne skupštine jučer su provladini prosvjednici iz tzv. ćacilenda skandirali opozicijskim zastupnicima da su ustaše, dok su ih fizički sprječavali da uđu u parlament, to nisu bili Hrvati, no riječ ustaša se koristi kao oružje za napad, za poniženje, za dehumanizaciju, rekla je zastupnica i dodala kako je to moguće samo zato što je govor mržnje prema Hrvatima u Srbiji normaliziran.

Peternel o koncertu Thompsona: Pozvati građane na prosvjed

Zastupnik Igor Peternel (DOMiNO) oštro se usprotivio postupanju zagrebačke gradske vlasti koja je pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu dopustila koncert u Areni 27. prosinca, ne i onaj dan kasnije.

Menadžeru Marka Perkovića Thompsona i samom pjevaču (…) poručio je neka u vrijeme kad je planiran drugi koncert, pozovu građane koji žele kupiti kartu da izađu na prosvjed. Neka dođu ispred Arene i traže pravo da poslušaju glazbu koju su odabrali, a zagrebačkoj vlasti neka jasno pokažu što misle o njoj i njenoj demokratičnosti, kazao je.

Ustvrdio je i kako se ljudi koji se kunu u ljudska prava, bave zabranama. "Oni koji su nas cijelu jesen maltretirali tzv. zabraniteljima, sada su krovni zabranitelji, oni s pozicije vlasti zabranjuju koncerte, negiraju sudske odluke, stav nacionalne vlasti, negiraju sve i provode neku svoju ideološku politiku na mikro segmentu, na plijenu koji su osvojili", izjavio je.

Zapitao se i zašto im se to dopušta, "zašto se zabraniteljima dopušta da maltretiraju" te ako su konzistentni, zašto ne zabrane i prvi koncert? "Nego pokazuju mišiće, kažu prvi može, drugi, treći, ne može, jer nama se takva glazba ne sviđa, nećete pjevati, nećete koristiti svoje pravo na slobodu kulture, a tražit ćemo to od nacionalne vlasti kad nama to odgovara, a sami ćemo to zabranjivati", kazao je Peternel.

Zagrebačku gradsku vlast pozvao je da bude demokratična i dopusti ljudima ono što dopuštaju i drugima. "Ako može 20 koncerata srpske folk pjevačice i njene svekrve, onda može i dva-tri koncerta Marka Perkovića Thmpsona u Zagrebu 2025. godine", naglasio je i poručio: "Vi niste moralna policija i nitko vas za to nije odabrao".