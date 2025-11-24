Thompson i Tomašević u sukobu uoči koncerta, ustavni stručnjak oglasio se o ZDS-u: "Ne smije biti razlike između pjevača i publike"

Bojnu Čavoglave nećete zabraniti - poručio je to Marko Perković Thompson gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću zbog ultimatuma ako u prvoj areni bude ZDS-a, druge nema.

Video je objavljen na službenoj Thompsonovoj stranici. U njemu tvrdi kako je pjesmu napisao u ratu kao poticajnu. Mislio je, tvrdi, ne izvoditi je osim na obljetnicama. Predomislio se, pa je ona 34 godine sastavni dio njegova repertoara.

Smeta mu što vlasti u Zagrebu i dio ljevice njegov koncert na Hipodromu vide kao fašistički skup. Odgovora iz Možemo! nije bilo, pripremaju se, uvjeravaju, za redovitu konferenciju najavljenu za utorak.

ZDS je neustavan, a Visoki prekršajni sud ipak je pjevaču dopustio da ga koristi. Što onda ako te stihove pjeva publika, mogu li biti kažnjeni? Jedan pjevač platio je 100 eura kazne zbog izvođenja tog stiha.

"Ustavni sud je tumačio dvije stavke iz Ustava kao zabranu korištenja ZDS-a u bilo kojim okolnostima. Povezao je taj pozdrav samo s ustaškim režimom. Ne smije nitko koristiti pozdrav, ni u kojem kontekstu, izvan pjesme, u pjesmi. Ne smije biti razlika između pjevača i publike, jer se time krše prava jednakosti pred zakonom", poručio je Matija Miloš, ustavni stručnjak.

Stručnjaci tvrde - zakoni su nedorečeni pa se i dalje bavimo pozdravom koji po mnogima nije zaslužio da ga se ikada više izgovara.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Gorana Latkovića.