Opća makljaža ispred srpskog parlamenta: Oporbeni političari porušili šator, a Ćaciji i policija ih tuku

Skupština i danas zasjeda, a članovi oporbe pokušavaju ući u zgradu Parlamenta preko Ćacilenda jer im je jučer predsjednica Skupštine Ana Brnabić obećala da će im to biti moguće. Međutim, policija im ponovno ne dopušta da uklone ogradu i dođu do svog radnog mjesta. Zatim je uslijedio napad ljudi iz Ćacilenda i policije na zastupnike oporbe.

Sve je počelo kada su zastupnici Nacionalnog pokreta Srbije Đorđe Stanković i Bogdan Radovanović iz Zeleno-ljevičarske fronte pokušali ukloniti šator koji se nalazio na stepenicama ispred parlamenta.

Podsjetimo, pripadnici policije sukobili su se sa zastupnicima iz stranke Srbija centar (Srce), predvođeni predsjednikom te stranke Zdravkom Ponošem, koji su tijekom jučerašnjeg zasjedanja parlamenta pokušali ući na glavni ulaz Doma Narodne skupštine, kroz takozvani Ćacilend.

Što su Vučić i Brnabić jučer rekli o Ćacilendu

Predsjednik Srbije izjavio je na jučerašnjoj konferenciji da će osobno imati inicijativu "u vezi šatora". Iako nije precizirao na što misli, njegova izjava aludira na mogućnost da će Ćacilend uskoro biti uklonjen iz centra grada.

U svom obraćanju iz Predsjedništva Vučić je naglasio da se nada da će se situacija na ulicama vratiti u normalu.

"Uskoro ću imati inicijativu u vezi šatora i svega ostalog, budući da je sada svima jasno da su svi vaši pokušaji, ne mislim na vas osobno, već na kuću u kojoj radite, i mnogi drugi u vezi bilo kakvih revolucija, propali. Dakle, vjerujem da ćemo uskoro normalizirati barem situaciju na ulicama, u usporedbi s onim kako je izgledala", rekao je predsjednik.

Nakon incidenta sa zastupnicima Srca oporbeni zastupnici su na sastanku s predsjednicom Skupštine Anom Brnabić i svim ostalim zastupničkim skupinama zatražili da se pomakne ograda oko šatorskog naselja ispred Sabora te da im se omogući nesmetan ulazak u Skupštinu, piše Nova.rs.

"U sljedeća dva dana narodni zastupnici moći će proći u srpsku Skupštinu", rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić na sastanku s oporbenim zastupnicima u vezi s jučerašnjim ponašanjem policije prema zastupnicima SRCE-a.