Vučić na izvanrednoj sjednici: "Prijeti nam kolaps! Dobili smo rok, a Hrvati nisu htjeli čekati niti sekundu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da rješenje za Naftnu industriju Srbije (NIS) mora biti pronađeno u narednih sedam dana.

Nakon što su Amerikanci postavili ultimatum da ruski dioničari moraju izaći iz vlasništva NIS-a, kao uvjet za ukidanje sankcija Srbiji, Vučić je danas na izvanrednoj sjednici Vlade rekao da će posljednja opcija za NIS biti nacionalizacija ako se ne pronađe neko drugo rješenje.

Ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović rekla da su dobili jasnu poruku iz SAD-a da mora doći do promjene vlasništva NIS-a, prenosi Nova.rs.

"Naše su rezerve očuvane i građani dosad nisu osjetili promjene. Voditi ovakvu situaciju više nije moguće, spremna sam i podnijeti ostavku jer ne vidim kako možemo prevladati ovu situaciju“, rekla je Đedović Handanović i dodala da Srbija već 27 dana nije dobila "ni kap nafte iz JANAF-a".

"Možemo čekati još tri ili četiri dana jer smo svjesni da dotoka nafte neće biti", rekla je Đedović.

Ministar Siniša Mali kazao je da je Srbija imala dovoljno razumijevanja "prema ruskim prijateljima" i da je vrijeme da misle na sebe i preuzmu stvari u svoje ruke.

Vučić: Molio sam Amerikance za još 7–8 dana

Predsjednik Vučić je potom rekao da je razgovarao s Amerikancima, koji su ga upozorili da su financijske institucije Srbije ugrožene.

"Amerikanci su dali rok do veljače za promjenu vlasničke strukture, ali nam onemogućuju korištenje JANAF-a. Hrvati nisu htjeli čekati ni sekundu niti riskirati bilo što, nego su prekinuli dotok nafte preko Janafa", rekao je.

Potom je istaknuo da Srbija cijelo vrijeme riskira zbog odnosa koje ima prema Rusiji.

"Riskiraju i naše banke. Razgovarao sam s američkim dužnosnicima i upozorili su me na opasnost za naše financijske institucije. Molio sam ih za još 7 do 8 dana. Mislim da sam to uspio dobiti. Danas ću dobiti potvrdu. To znači da – kako naše banke ne bi bile pod sankcijama i kako nam kreditni rejting ne bi bio ugrožen – moramo izaći iz toga. Da ne bismo ugrozili najbolju banku i cijeli financijski sustav", rekao je Vučić.

"Nakon 13. veljače bit ćemo u kolapsu"

Najavio je i da će danas razgovarati s potencijalnim europskim i azijskim partnerima s kojima ruska strana pregovara o promjeni vlasništva u NIS-u.

"Odluku moramo donijeti do kraja tjedna što se tiče financija. Nadam se da će azijski i europski partneri uspjeti u pregovorima s Rusijom. Mi ćemo sve potpisati i poslati SAD-u na odobrenje. Nakon 13. veljače bit ćemo u potpunom kolapsu", rekao je Vučić.

SAD je odbio molbu koju su OFAC-u uputili ruski vlasnici NIS-a, a u kojoj su tražili produljenje licence za rad na temelju pregovora s trećom stranom. U molbi je pisalo da je ruska strana spremna prepustiti kontrolu i utjecaj nad tvrtkom NIS trećoj strani, ali je SAD to odbio.

Sjedinjene Države su 9. listopada uvele punu primjenu sankcija NIS-u zbog njegova većinskog ruskog vlasništva.