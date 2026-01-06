Više od 400 turista zapelo na Jemenu, među njima i Hrvati: Otkriveno kada će moći kući

Više od 400 turista koji su ostali zaglavljeni na jemenskom otoku Socotra, nakon što su letovi obustavljeni zbog sukoba na kopnu, moći će početi odlaziti zrakoplovima od 7. siječnja, rekao je dužnosnik jemenske zračne luke.

Podsjetimo, među njima je i šestero Hrvata koji su u kontaktu s hrvatskim veleposlanstvom u Egiptu.

Dužnosnik aerodroma rekao je u utorak da će 416 blokiranih turista moći otići od 7. siječnja letovima Yemenia Airwaysa do Adena, a zatim dalje do Džede u Saudijskoj Arabiji.

Tijekom proteklih nekoliko dana letovi u i iz Jemena bili su uglavnom ograničeni nakon izbijanja nasilja između suparničkih naoružanih frakcija okupljenih pod okriljem vlade, ali odvojeno potpomognutih Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i Saudijskom Arabijom.

"Jemenska i saudijska vlada zabranile su izravne letove iz UAE-a u Jemen, uključujući i one prema Socotri", napomenuo je dužnosnik, javlja The Straits Times.

Zaglavljeni turisti stigli su iz Zračne luke Abu Dhabi u UAE-u zrakoplovima Air Arabije, emiratske aviokompanije.

Zapadni diplomat otkrio je za AFP da je među turistima najmanje 60 Rusa, ali da su prisutne i druge nacionalnosti, uključujući francuske, britanske i američke državljane.

Rusko veleposlanstvo u Jemenu je na Facebooku podijelilo detalje o letu Yemenia Airwaysa iz Socotre za Džedu, zakazanom za 7. siječnja, po cijeni od 700 američkih dolara.

Navode da se "planiraju i dodatni letovi na istoj relaciji, ali zasad nema preciznih informacija".